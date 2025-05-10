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Boyabat Kalesi: 2 Bin 700 Yıldır Ayakta

Boyabat Kalesi: 2 Bin 700 Yıldır Ayakta
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan tarihi Boyabat Kalesi, Paflagonyalılar tarafından milattan önce 7'nci yüzyılda inşa edilmiş olup, zamanla Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan bir yapıdır. Doğal yapıya uygun inşaatı ve yer altı tünelleriyle dikkat çeken kale, tarih severler ve fotoğraf tutkunları için önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

Boyabat Kalesi: 2 bin 700 yıldır tarihe meydan okuyor

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde yer alan tarihi Boyabat Kalesi, milattan önce 7'nci yüzyılda Paflagonyalılar tarafından inşa edildi ve 2 bin 700 yıldır ihtişamıyla ayakta duruyor. Zaman zaman sisle kaplanan kale, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Tarihi milattan önce 7'nci yüzyıla uzanan Boyabat Kalesi, Paflagonyalılar tarafından inşa edildiği biliniyor. Gökırmak Vadisi'ne hakim sarp bir kayalık üzerine kurulan kale; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyor. Doğal yapıya uygun biçimde inşa edilen kalenin altında yer alan tüneller ve yer altı şehri, kaleye ayrı bir gizem katıyor.

Arkeologlara göre bu tüneller Boyabat ilçesinin altından geçerek geniş bir yer altı ağı oluşturuyor. Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların görülebildiği bu yapı, hem tarih tutkunları hem de araştırmacılar için büyük ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Kalenin günümüzde görülen surlarının Osmanlı döneminde inşa edildiği tahmin edilse de yazılı bir kanıt bulunmadığı için bu konuda kesin bilgiye ulaşılamıyor.

Kale, ilçeye büyük değer ve güzellik katıyor. Zaman zaman sisle kaplanan kale, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat
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