Börklüce Kültür Sanat Festivali Başlıyor

Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 1. Börklüce Kültür Sanat Festivali, Karaburun ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 31 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde söyleşiler, panel, müzik dinletileri, sergiler ve tiyatro etkinlikleri yer alacak.

1. Börklüce Kültür Sanat Festivali, Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonu, Karaburun ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 31 Ağustos – 3 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Şeyh Bedrettin Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 1. Börklüce Kültür Sanat Festivali, 31 Ağustos Perşembe günü Nergis Kafe'deki açılış töreniyle başlayacak. Dört gün sürecek festivalin teması "Barış, Yine de Barış!" olarak belirlendi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katılımcılara, ev sahibi derneğin Başkanı Berna Kocaboz Öztürk ile birlikte seslenecekler. "Börklüce İsyanı ve Geleneğinden Günümüze" konulu söyleşide, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yönlendiriciliğinde, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve Prof. Dr. Özkan Yıldız, konuşacak. Özgür Tiyatro'dan Özgür Başkaya Nazım Hikmet şiirlerinden dinleti sunacak.

3 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek 1. Börklüce Kültür Sanat Festivali kapsamında söyleşi, panel, şiir-müzik dinletileri, konserler, sergiler gerçekleştirilecek. Çocuklara yönelik bir tiyatro atölyesinin yanı sıra yetişkinlere yönelik tiyatro gösterileri ve yaratıcı drama etkinlikleri de yapılacak. Festivalin ikinci günü 1 Eylül'de saat 16.00'da Nergis Kafe'de "Kadın" konulu söyleşiler ve yerel halktan kadın sanatçıların 'El Sanatları Atölyeleri' programda yer alacak. Melda Yaman yönlendiriciliğinde, Emel Yuvayapan ve Delal Atçı 'Sinema ve Kadın' panelinde; Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de "Kadın, Yaşam, Özgürlük" panelinde konuşacak.

"YAZARIN YAZDIĞI DÜŞTÜR BARIŞ"

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Karaburun Meydan'da, Murat Mengirkaon ve Barış Yıldırım-Geniş Merdiven Orkestrası müziği eşliğinde, Eskişehir Halk Sahnesi'nden Latif Tiftikçi'nin Bedrettin Oratoryosu'nun ardından; birçok film ve dizi müziği çalışmalarıyla da tanınan halk müziği sanatçısı Yasemin Göksu, Karaburun halkı ile buluşacak.

Festivalin üçüncü günü 2 Eylül Cumartesi günü Karaburun Belediyesi Gençlik Merkezi'nde 12.00-14.00 arasında Ali Kırkar 'Bir şiire içinden bakmak' konulu atölyesiyle; 15.00-16.30 arasında Tiyatro Heybe'den Deniz Gündoğmuş 7-12 yaş arası çocukların katılımına açık 'Çocuklar İçin Tiyatro' atölyesiyle meraklılarıyla buluşacak. Saat 16.00'da ise Nergis Kafe'de "Yazarın Gördüğü Düştür Barış" panelinde, edebiyat dünyasının önemli yazarları Latife Tekin, Barış İnce ve Gülce Başer konuşacaklar. Nergis Kafe'de imza günü ve şiir okumaları etkinliğinde de Latife Tekin, Barış İnce, Gülce Başer, Aylin Yılmazer, Barış Yıldırım, Çağrı Topsöken, Sergun Ağar, Kevser Eke, Selma Sayar, Salih Öztürk, Özgün Ergen, Dilek Aksel, Hale Açıkalın Kocadere, Zübeyde Seven Turan, Semiha Şimşek Tanç, okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacaklar. Rüya Çelikkol'un 'Bakış Açısı' ve Sergun Ağar'ın 'Zamanı Olmayan Yolculuk' Fotoğraf Sergileri, meraklılarına, vizörden bakmanın farklı hallerini keşfetme fırsatı verecek.

İMECE USULÜ, BÖRKLÜCE BARIŞ SOFRASI

Festivalin son günü 3 Eylül Pazar gününde ise Eğlenhoca Köyü'nde imece usulü 'Börklüce Barış Sofrası' kurulacak; şiir okumaları, Dümteke Ritim Grubu, Grup Ötekiler, performans sahneleyecek. Genel Sanat Yönetmenliğini Şıh Ali Yalçıner'in yaptığı 3 K Kavimler Kapısı Tiyatro Atölyesi ise, Ambarseki Köyü'nde, "Mimas T Kadın Oyunları/Maria Suphi" isimli tiyatro oyununu sahneleyecek. Oyunda, Afife Jale, Safiye Ayla, Suat Derviş, Maria Suphi, Cahide Sonku gibi kadınların yaşamlarından kesitlere yer verilecek.