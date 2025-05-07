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Bolu Yayla Turizmi ile Doğaseverleri Ağırlıyor

Bolu Yayla Turizmi ile Doğaseverleri Ağırlıyor
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Doğal güzellikleriyle öne çıkan Bolu, yaz aylarında serin yaylaları ile doğaseverlere huzurlu bir tatil imkanı sunuyor. Bolu'nun yayla turizmi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve şehir için büyük önem taşıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu, havaların ısınmasıyla doğaseverlere yaylalarda huzurlu ve sakin vakit geçirme imkanı sunuyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı kent, özellikle yaz aylarında serin yaylaları, gölleri ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Abant ve Yedigöller milli parkları ile Gölcük Tabiat Parkı gibi doğa harikalarına ev sahipliği yapan Bolu'da yaklaşık 300 yayla bulunuyor.

Şehir merkezinden ve çevre illerden gelenler, yemyeşil ormanlarla çevrili yaylalarda piknik yaparak, çocuklarıyla uçurtma uçurarak, spor aktiviteleri yaparak doğayla iç içe keyifli zaman geçiriyor.

"Yayla turizmi şehir için büyük önem taşıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, AA muhabirine, yayla turizminin şehir için büyük önem taşıdığını belirterek, "Nisan sonu ve mayıs başı itibarıyla Bolu hareketlenmeye başladı. Aladağlar, Sarıalan, Atyaylası, Saraycık ve Yedigöller gibi yaylalar en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor." diye konuştu.

Gürsoy, Bolu'nun geçen yıl yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırladığını aktararak, bir önceki yıla göre yüzde 82'lik artış yaşandığını, bunda yayla turizminin de etkisi olduğunu kaydetti.

Bolu'nun Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer aldığına işaret eden Gürsoy, "Bolu, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için en yakın ve ideal lokasyon." dedi.

Gürsoy, turizme yalnızca kentin doğal güzellikleriyle değil, mutfak kültürüyle de katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "21 Mayıs'ta başlayacak Türk Mutfağı Haftası'na güçlü organizasyonla hazırlanıyoruz. Bolu, aşçılarıyla meşhur bir kent. Coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtarak, ziyaretçilere hem lezzeti hem yeşili bir arada sunacağız." ifadelerini kullandı.

Doğanın kalbinde huzur arayanları Bolu'ya davet eden Gürsoy, turizm sektörünün yıl boyunca canlılığını koruyacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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