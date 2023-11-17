Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde tiyatro ve Türk Sanat Müziği etkinlikleri düzenlendi

Kıbrıscık ilçesinde öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi ve Türk Sanat Müziği dinletisi düzenlendi. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere ilçe halkı da katıldı. Kaymakam Ahmet Berkay Deniz, kültür sanat etkinliklerine katılımı teşvik ettiklerini belirtti.

İlçede ilk kez Türk sanat müziği konseri düzenlendi

BOLU - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ilk kez Türk sanat müziği konseri düzenlendi. Sakarya Musiki Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen konserde ilk kez sahnede sanat müziği dinleyen vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

Bolu'nun en az nüfuslu ilçesinde kültürel etkinlik düzenlendi. Kıbrıscık Kaymakamlığı ve Kıbrıscık Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ilk olarak Eskişehir'den gelen özel tiyatro grubu sahne aldı. Sahnelenen tiyatro oyunu, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tiyatro oyunu sonrasında açıklamalarda bulunan Kıbrıscık Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz, vatandaşların kültür sanat etkinliklerine katılmasını teşvik ettiklerini dile getirdi.

İlk defa Türk sanat müziği dinlediler

Daha sonra Türk sanat müziği konseri düzenlendi. Sakarya Musiki Derneğinin öncülüğünde gerçekleşen konserde, Türk sanat müziğinin önemli eserleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği parçalar seslendirildi. İlk kez Türk sanat müziği konserini sahnede dinleyen vatandaşlar güzel saatler geçirdi.

Etkinliğe Kaymakam Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkanı Emin Tekemen, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Konserin sonunda Kaymakam Deniz, Sakarya Musiki Derneği ekibine ilçeyi tanıtan bir kitap hediye etti.