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Bolu Gerede'de bağışlanan 1982 model otomobil cami yararına açık artırmada satılacak

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Bolu'nun Gerede ilçesinde 82 yaşındaki bir hayırsever, 44 yıl önce aldığı 1982 model otomobilini Hacı Sadık Camii inşaatına destek için bağışladı. Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen otomobil, 23 Ekim'de cuma namazının ardından açık artırmayla satılacak.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir hayırsever tarafından bağışlanan 1982 model otomobil, geliri cami inşaatında kullanılmak üzere açık artırma usulüyle satılacak.

İlçede yapımı süren Hacı Sadık Camii'nin inşaatına destek olmak isteyen 82 yaşındaki yardımsever, 44 yıl önce satın aldığı "Renault 12 Toros" otomobilini bağışlama kararı aldı.

Hacı Sadık Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağış işlemi yapılan otomobil, Cumhuriyet Meydanı'nda ayrılan alanda sergileniyor.

"Modeli eski, hayrı büyük", "1982'den bugüne, şimdi hayra hizmet" yazıları asılan ve düğün arabası gibi süslenen otomobil, 23 Ekim'de cuma namazının ardından açık artırmayla satışa sunulacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine, cami inşaatına destek amacıyla otomobilini bağışlayan hayırsevere teşekkür ederek, "Yıllarca bindiği bu aracı camiye bağışlayan amcamıza ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

Kaynak: AA
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