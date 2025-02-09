İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüme girmek için artık ilk 100 bine girmek şart

Bolu Abant Gölü'nde Kar Keyfi

Bolu Abant Gölü'nde Kar Keyfi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından hafta sonu doğa severlerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı bölgede yürüyüş yaparak ve karda eğlenerek keyifli vakit geçirdi.

Bolu'da yağışın ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Hafta sonunu karın tadını çıkararak değerlendirmek isteyenler milli parkta yoğunluk oluşturdu.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı göl çevresinde yürüyüş yaparak kar manzarasının keyfini çıkardı.

Çocuklar da aileleriyle kar topu oynayarak ve eğimli alanlarda kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak eğlendi.

İstanbul'dan Abant'a gelen 60 yaşındaki Kadriye Biçer, karda eğlenmeyi sevdiğini belirterek, çocukları ve torunlarıyla karın keyfini doyasıya çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
img

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı
img

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
img

Genç taraftar, metrelerce yüksekten aşağıya düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.