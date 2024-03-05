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Boğazköy Müzesi-Turizm Değerlerini Güçlendirme Projesi kapsamında eğitimler başladı

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Çorum'un Boğazkale ilçesinde turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında eğitimler başladı. Proje ile turistlere temas eden kamu görevlileri ve vatandaşlara müzecilik ile alan yönetimi hakkında eğitim verilecek.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan, Çorum'un Boğazkale ilçesinin turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Boğazköy Müzesi-Turizm Değerlerini Güçlendirme Projesi kapsamında eğitimler başladı.

Kaymakamlık ve Boğazköy Müzesince yürütülen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) finansal destek sağladığı proje çerçevesinde, ilçede turistlere temas eden kamu görevlileri ve vatandaşlara müzecilik ile alan yönetimi hakkında bir hafta eğitim verilecek.

Müze Müdürü Resul İbiş, Hitit Köyü Kadeş Toplantı Salonu'ndaki eğitimde yaptığı konuşmada, 5 bin yıllık geçmişiyle Boğazkale'nin, Anadolu'nun en önemli medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa ve Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'na ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçeye gelen turistlerle bir şekilde iletişim kurması zorunlu kamu görevlileri, yerel işletmeler, kooperatifler, yeme-içme, ulaşım veya konaklama hizmeti sektöründe yer alan kişilerin iletişim becerilerinin iyi olması gerektiğini belirten İbiş, projeyle hedef kitleye eğitim vereceklerini kaydetti.

Bu kapsamda ayrıca "Hitit bölgesi" olarak adlandırılan bölgedeki turizm ögelerini tek haritada toplayacaklarını dile getiren İbiş, ziyaretçilere bölge hakkında daha detaylı bilgi aktarmayı hedeflediklerini anlattı.

İbiş, "Proje ile Hitit bölgesinin turizm değerlerinin toplandığı bir veri bankası oluşturulması ve turizm sektörlerinde olup turist ile iletişim halinde olan bireylerin etkin iletişim eğitimleri almaları sağlanarak ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz turizminde kalitenin yükseltilmesi hedeflenmektir." dedi.

Proje çerçevesinde Hitit Üniversitesinden akademisyenler, uzmanlık alanlarına göre bir hafta boyunca her gün 4 saat eğitim verecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Boğazkale turist Çorum Kültür Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

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