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Boğaziçi Ekibi Zeybek Kültürünü Ödemiş'te Kayıt Altına Aldı

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Boğaziçi Üniversitesi'nden 30 kişilik ekip, İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kamp kapsamında zeybek kültürünü araştırdı. Ekip, yöre sakinlerinden oyunlar, ezgiler ve gelenekler hakkında bilgi toplayarak unutulmaya yüz tutan bu kültürü yaşatmayı ve kayıt altına almayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesinin öğrenci ve mezunlarından oluşan 30 kişilik ekip, İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeybek kültürünün kayıt altına alınması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Ekip, Bozcayaka Mahallesi'nde düzenlenen "9. Akademik Zeybek Köyü Kampı" kapsamında yöre sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalledeki evleri ziyaret eden araştırmacılar, yöreye özgü zeybek oyunları, ezgiler, kıyafetler ve düğün gelenekleri hakkında bilgi topladı.

Ekipte yer alan zeybek eğitmeni Onur Keleş, gazetecilere, 13 yıldır faaliyet gösteren ekibin Ege'nin köylerinde unutulmaya yüz tutan zeybek kültürünün korunması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Zeybek kültürünü yaşlılardan mümkün olduğunca özgün haliyle öğrenerek öğrencilere aktarmayı amaçladıklarını belirten Keleş, "Zeybeği yalnızca bir düğün dansı olarak değil, çok köklü bir kültür olarak herkese tanıtabilmek istiyoruz. Unutulmuş oyunlarımızın, ezgilerimizin ve oyun havalarımızın ortaya çıkarılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız bu kültürü unutturmamak, yaşatmak ve en azından kayıt altına almak." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Melis Sucuoğlu da yaklaşık 8 yıldır ekipte yer aldığını belirtti.

Bozcayaka'da evleri ziyaret ederek yöredeki oyun ve kıyafet kültürünü yakından tanıdıklarını anlatan Sucuoğlu, "Burada yapılan düğünleri gördük. Sepetçioğlu gibi zeybek oyunlarının nasıl oynandığını yerinde gözlemledik. Çok keyifli bir 3 gün geçirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA
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