Bodvi Apartmanı'nın 100 Yılına İlişkin Kitap Okurlarıyla Buluştu

Beyoğlu'nun sembol yapılarından tarihi Bodvi Apartmanı'nın 100 yılı aşan serüveni 'Bina Bina İçinde' kitabı ile okurlarıyla buluştu. Mimari bir monografi kitabı olan eser, 2016'da Venedik Bienali Türkiye Pavyonunun eş küratörlüğünü yapan Mimar Ertuğ Uçar ve Yazar Feride Çiçekoğlu tarafından kaleme alındı. Kitap, değişen Beyoğlu deneyimlerinden izler taşıyor.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına armağan olarak ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi binasının geçtiğimiz yüzyılın ilk yıllarında başlayan yolcuğunu anlatan 'Bina Bina İçinde' kitabı okurlarıyla buluştu. Beyoğlu'na tarihsel bir bakış sunan eser, Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu'nun zaman içerisinde değişen Beyoğlu deneyimlerinden izler taşıyor. Bir asrı aşan varoluşuna üç hayat sığdırmış bir binanın Bodvi Apartmanı ile başlayan ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olma serüvenine eşlik eden kitap, okuyucusunu bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Bu yolculukta mekansal hafıza tazelenirken binaların değişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş anılar da açığa çıkıyor. Kolektif hafızanın ön plana çıkarılmasıyla "zeitgeist" yani zamanın ruhu, okuyucusuyla beraber hayat buluyor.

BODVİ APARTMANI ARACILIĞIYLA HEM TARİHE HEM DE SANATA IŞIK TUTUYOR

Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu'nun titizlikle çalıştığı kitap, yalnızca Beyoğlu'nun değişen yapılarına değil, Bodvi Apartmanı aracılığıyla hem tarihe hem de sanata ışık tutuyor. 19. yüzyılın değişen yüzü olarak Pera'da boy gösteren ve bugün Resim Heykel Müzesi olarak sanatseverleri ağırlayan Bodvi Apartmanı, Bina Bina İçinde'de Uçar'ın sorduğu "Binaların şansı olur mu?" sorusuna adeta bir yanıt niteliğinde…

Ertuğ Uçar esere ilişkin şunları söylüyor:

"Bu kitap İş Bankası Resim Heykel Müzesini, yalıtılmış bir mimari nesne olarak değil Beyoğlu'nun ve İstanbul'un yakın tarihi içinde yer alan, o tarihi yapan parçalardan biri olarak hikaye ediyor."

Baudouy (Bodvi) Apartmanı'nn 1905-1909 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Giriş katları ticarethane olarak planlanan yapının üst katları konut olarak inşa edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve bir çok önemli kişilerin diş hekimliği yapan Sami Gürzberg'in muayenehanesi de bir dönem bu binada hizmet vermiştir. Yapı 2005 yılında korunması gereken eser olarak tescil edilmiştir. 1950'de İş Bankası'nın mülkiyetine geçen bina hakkında konuşan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, "Bina, üçüncü hayatını Resim Heykel Müzesi olarak yaşayacak" diyor.