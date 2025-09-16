Bodrum'da İlk Altın Mozole Ödül Töreni Düzenleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Eylül'de Altın Mozole Ödül Töreni düzenleneceği bildirildi.

İlçenin kültürel mirasını, gastronomisini, sanatını ve turizmdeki yenilikçi çalışmalarını geleceğe taşımak amacıyla Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından bu yıl ilki yapılacak ödül töreni öncesi, BOTAV Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Bodrum Belediyesi ve BOTAV Başkanı Tamer Mandalinci, burada yaptığı konuşmada, 7 ana kategori ve 20 dalda gerçekleşecek ödül töreninde önemli jüri üyelerinin yer alacağını ifade etti.

Etkinliği sürdürülebilir hale getirmek istediklerini belirten Mandalinci, Bodrum'un son yıllarda nüfusunun artmasıyla her alanda birçok noktada markalaşmış bir kent gördüklerine dikkati çekti.

Heyecanlı olduklarını belirten Mandalinci, konaklama, eğlence, gastronomi, kültür-sanat, doğa, sürdürülebilirlik, sosyal etki ve denizcilik kategorilerinde ödüllerin sahiplerini bulacağını kaydetti.

Gecede verilecek ödülün tasarımı, dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Halikarnas Mozolesi'nden ilhamla tasarlandı.

İlçeye katkılarda bulunan zanaatkarların ve işletmecilerin emeklerini onurlandırmayı hedefleyen ödül töreninin sunuculuğu ise gazeteci ve televizyon sunucusu Mesut Yar tarafından yapılacak.