Bodrum'da 42 klasik otomobil Turgutreis Meydanı'nda sergilendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyelerinin sezonu kapatmak için düzenlediği buluşmada 42 klasik otomobil sergilendi. En eskisi 1949, en yenisi 1977 model araçlardan oluşan konvoy vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu.

İstanbul'dan yola çıkan yaklaşık 120 kişilik kafile, sezonu kapatmak ve tatil yapmak için Bodrum'a geldi. Konakladıkları otelden hareket eden 42 klasik otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik konvoy oluşturarak Turgutreis Meydanı'na ulaştı. Turgutreis sahili boyunca ilerleyen klasik otomobiller, güzergah üzerindeki yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekti. Meydanda sergilenen araçları yakından inceleyen vatandaşlar, otomobillerle fotoğraf çektirdi. Araç sahipleri de klasik otomobillerin geçmişi ve bakım süreçleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Etkinlikte sergilenen araçlar arasındaki yaklaşık 150 bin dolar değerindeki klasik otomobil öne çıktı. Klasik otomobillerin bir araya geldiği buluşma, Turgutreis Meydanı'nda nostalji dolu görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı