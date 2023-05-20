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Bodrum'da 19 Mayıs etkinliklerinde Sefo izdihamı

Kültür Sanat Haberleri

Bodrum'da 19 Mayıs etkinliklerinde Sefo izdihamı Ünlü rap sanatçısı, Bodrum'da sevenlerini coşturdu Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün boyunca gerçekleştirilen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Sefo konserinde adeta izdiham oluştu.

Bodrum'da 19 Mayıs etkinliklerinde Sefo izdihamı

Ünlü rap sanatçısı, Bodrum'da sevenlerini coşturdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün boyunca gerçekleştirilen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Sefo konserinde adeta izdiham oluştu. Ünlü rap sanatçısı Bodrum'da sevenlerini coşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi. Kutlamalar çerçevesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Neyzen Tevfik Caddesi Milta Marina'dan başlayan kortej, Belediye Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından yurtiçi ve yurtdışında başarılar elde eden sporcular ve kulüplere ödül verildi.

Akşam saatlerinde ünlü rap sanatçısı Sefo sahneye çıktı.

Gerçekleştirilen kortejin ardından akşam saatlerindeki Sefo konserinde ise adeta izdiham yaşandı. Sevilen şarkılarını söyleyen Sefo, gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Meydanda toplanan binlerce genç Sefo'nun şarkılarına eşlik ederken, gençler, bol bol fotoğraf çekti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Seyfo, sevenlerini coştururken, meydanda adeta izdiham yaşandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Kültür Sanat

Bodrum Muğla Sefo Kültür Sanat Haberler

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