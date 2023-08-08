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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

"Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde Bitlisliler, konser alanını doldurdu. Konserde şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, telefonlarının ışıklarıyla alanda renkli görüntüler oluşturdu. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserin ardından sanatçılara plaket takdim etti.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

"Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde Bitlisliler, konser alanını doldurdu.

Konserde şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, telefonlarının ışıklarıyla alanda renkli görüntüler oluşturdu.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserin ardından sanatçılara plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Kültür Sanat

Cumhuriyet Meydanı Nesrullah Tanğlay Bitlis Kültür Sanat Haberler

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