Bir Türk Seyyahın Gözünden Tanca Konferansı Düzenlendi

Bir Türk Seyyahın Gözünden Tanca Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rabat Yunus Emre Enstitüsü, Osmanlı seyyahı Karçınzade Süleyman Şükrü Bey'in seyahat notları ışığında 'Bir Türk Seyyahın Gözünden Tanca' başlıklı bir konferans düzenledi. Etkinlikte, Karçınzade'nin Tanca'ya dair gözlemleri ve Türkiye-Fas ilişkileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü tarafından Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde, Osmanlı seyyahı Karçınzade Süleyman Şükrü Bey'in seyahat notları ışığında "Bir Türk Seyyahın Gözünden Tanca" başlıklı konferans organize edildi.

Tanca Direniş ve Kurtuluş Tarihi Hafıza Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Karçınzade'nin 1903 yılında Tanca'ya yaptığı ziyaret ele alındı.

Konferansta konuşan Uluslararası Rabat Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümünde tarih alanında doktora çalışmaları yapan Halil Kaya, Karçınzade Süleyman Şükrü Bey'in "Seyahatü'l-Kübra" adlı eserinden yola çıkarak dönemin Tanca şehrine ve Fas'a ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Kaya sunumunda, Karçınzade'nin gözlemleri üzerinden o dönemin Tanca'sının sosyal yapısı, şehir düzeni ve Fas-Osmanlı ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konferansa, Faslı tarih meraklıları ve akademisyenler katıldı.

Etkinlik sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, daha önce Tanca'da İbn Battuta üzerine de benzer bir konferans gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Tarihte küçük pencereler açıyoruz. Bu kez Türkiye'den Fas'a gelen bir seyyahın izini sürdük. Bu kültürel etkinliklerle Türkiye ve Fas arasındaki kardeşlik köprülerini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermumcu, misafirperverlikleri için Tanca Direniş ve Kurtuluş Tarihi Hafıza Merkezi yetkililerine teşekkür ederek, "Kültürel aktivitelerle Türkiye ve Fas arasındaki kardeşlik köprülerini daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Konuşmacı Halil Kaya ise, Karçınzade Süleyman Şükrü Bey'in Seyahatü'l-Kübra eserinin bir Türk seyyahın Fas'a dair izlenimlerini yazdığı bilinen tek eser olduğunu belirterek, "Karçınzade Süleyman Şükrü tabi bir elçi değil ama şahsi inisiyatif ile 1903'te buraya gelerek, buraya dair gözlemlerini paylaşıyor. Sadece Tanca da değil, Melila şehri, Cebelitarık, buralara dair de gözlemlerini paylaşıyor. Esrinde Tanca'daki sosyal yaşam, Fas'ın ekonomik ve sosyal durumuna dair de bilgiler bulabiliyoruz." dedi.

Konferansın sonunda, Rabat Yunus Emre Enstitüsü tarafından Tanca Direniş ve Kurtuluş Tarihi Hafıza Merkezi yetkilisine ve konuşmacı Halil Kaya'ya geleneksel Türk sanatlarından ebru tablosu hediye edildi.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Kültür Sanat
Nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerlerde belediye kurulabilecek

Meclis'e resmen sunuldu! Yeni belediyeler kuruluyor
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti

Eski Galatasaraylı kupa finalinde kavga etti
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir

Yemek kartı bilmecesine son noktayı Danıştay koydu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.