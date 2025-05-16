Bir Türk Seyyahın Gözünden Tanca Konferansı Düzenlendi

Rabat Yunus Emre Enstitüsü tarafından Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde, Osmanlı seyyahı Karçınzade Süleyman Şükrü Bey'in seyahat notları ışığında "Bir Türk Seyyahın Gözünden Tanca" başlıklı konferans organize edildi.

Tanca Direniş ve Kurtuluş Tarihi Hafıza Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Karçınzade'nin 1903 yılında Tanca'ya yaptığı ziyaret ele alındı.

Konferansta konuşan Uluslararası Rabat Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümünde tarih alanında doktora çalışmaları yapan Halil Kaya, Karçınzade Süleyman Şükrü Bey'in "Seyahatü'l-Kübra" adlı eserinden yola çıkarak dönemin Tanca şehrine ve Fas'a ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Kaya sunumunda, Karçınzade'nin gözlemleri üzerinden o dönemin Tanca'sının sosyal yapısı, şehir düzeni ve Fas-Osmanlı ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konferansa, Faslı tarih meraklıları ve akademisyenler katıldı.

Etkinlik sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, daha önce Tanca'da İbn Battuta üzerine de benzer bir konferans gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Tarihte küçük pencereler açıyoruz. Bu kez Türkiye'den Fas'a gelen bir seyyahın izini sürdük. Bu kültürel etkinliklerle Türkiye ve Fas arasındaki kardeşlik köprülerini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermumcu, misafirperverlikleri için Tanca Direniş ve Kurtuluş Tarihi Hafıza Merkezi yetkililerine teşekkür ederek, "Kültürel aktivitelerle Türkiye ve Fas arasındaki kardeşlik köprülerini daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Konuşmacı Halil Kaya ise, Karçınzade Süleyman Şükrü Bey'in Seyahatü'l-Kübra eserinin bir Türk seyyahın Fas'a dair izlenimlerini yazdığı bilinen tek eser olduğunu belirterek, "Karçınzade Süleyman Şükrü tabi bir elçi değil ama şahsi inisiyatif ile 1903'te buraya gelerek, buraya dair gözlemlerini paylaşıyor. Sadece Tanca da değil, Melila şehri, Cebelitarık, buralara dair de gözlemlerini paylaşıyor. Esrinde Tanca'daki sosyal yaşam, Fas'ın ekonomik ve sosyal durumuna dair de bilgiler bulabiliyoruz." dedi.

Konferansın sonunda, Rabat Yunus Emre Enstitüsü tarafından Tanca Direniş ve Kurtuluş Tarihi Hafıza Merkezi yetkilisine ve konuşmacı Halil Kaya'ya geleneksel Türk sanatlarından ebru tablosu hediye edildi.