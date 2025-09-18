Bir Anadolu Şenliği Bingöl'de Başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü durağı Bingöl olacak. Kentte 19-25 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği', Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl'de yapılacak. 19-25 Eylül tarihleri arasında Bingöl Belediyesi Park Alanı ve Kentpark Uydu Kent etkinlik alanında gerçekleştirilecek etkinlikte Alişan, Aydilge, Maral, Delil Dilanar gibi sanatçılar sahne alacak. Ayrıca Bingöl Kent Orkestrası, Grup Dergah ile Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu Müdürlüğü dinleyicileriyle buluşacak. Öte yandan İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Masal Yolu', Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 'Midas'ın Kulakları', Erzurum Devlet Tiyatrosu ise 'Yeşilçam' oyunlarıyla her yaştan tiyatrosever ile bir araya gelecek. Gezen Kütüphane ve Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ise sanatı, tarihi ve kitapları Bingöllülerle buluşturacak. Çocuk Köyü'nde de sokak oyunları, halat çekme, çuval yarışı, yakan top, kütüphane dedektifleri, canlandırma etkinliği, mikrofon sende ve kitap kulesi gibi birçok oyun ve atölye ile minik ziyaretçilerini gün boyu ağırlayacak.

SON DURAK BİTLİS

Şenliğin son durağı ise 22-28 Eylül'de Bitlis'te gerçekleştirilecek. Bitlis Eren Üniversitesi etkinlik alanındaki ana sahnede, ünlü sanatçılar Merve Özbey, Sinan Akçıl ve Ferat Üngür dinleyicisiyle buluşacak. Ayrıca, Murat Belet, Cengiz Kürem Eşliğinde Bitlis Arafane Geceleri ve Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, Bitlislilerle buluşacak. Bitlis'te ayrıca İzmir Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Kral Olmak İstemeyen Aslan' adlı oyun, minik seyircileriyle buluşacak.