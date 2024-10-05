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Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan Uzay Temalı Konser

Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan Uzay Temalı Konser
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Bilkent Senfoni Orkestrası, 'Dünya Uzay Haftası' kapsamında NASA'dan gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ile birlikte 'Gezegenler' konseri düzenledi. Konserde, Holst'un 'The Planets' eseri seslendirildi.

Bilkent Senfoni Orkestrasınca "Dünya Uzay Haftası" kapsamında NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın uzay anlatımları eşliğinde "Gezegenler" konseri düzenlendi.

Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen etkinlikte, bilimle sanat aynı sahnede buluştu.

Konserde, şef Romain Dumas'ın yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, İngiliz besteci Gustav Holst'un, Dünya'dan görülen Güneş Sistemi'nin bilinen tüm gezegenlerini, Jüpiter ve Mars da dahil olmak üzere ilgili astrolojik karakterlerini temsil ettiği "The Planets" isimli eserlerini seslendirdi.

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın anlatımıyla ilerleyen konserde, NASA'nın uzay görüntüleri de ekranlardan seyircilere yansıtıldı.

Konser, seyircilerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat

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