BUÜ'de bilim ve sanat 'Atın Asaletinde' buluştu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü iş birliğiyle hazırlanan "Disiplinlerarası Sinerji, Estetik Dönüşüm: Bilim ve Sanatın Atın Asaletinde Buluşması" temalı sergi, düzenlenen bir törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Mennan Pasinli MYO Uygulama Çiftliği'nde gerçekleştirilen sergi açılış törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, kurulan bu sanatsal köprünün somut bir çıktıya dönüşmesini izlemekten heyecan duyduğunu belirtti. Atın Türkistan'dan Afrika'ya uzanan tarihi yolculuğumuzda her zaman Türk milletine eşlik ettiğini hatırlatan Arı, toplumları ayıran temel unsurun kimlik olduğunu ve bu kimliği de tarihi-kültürel değerlerin inşa ettiğini vurguladı. Kuru bir anlatımdan ziyade bu değerleri sanat yoluyla somutlaştırarak gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çeken Arı, bu tür faaliyetlerin kurumsal bir yapıya kavuşması durumunda kalıcı olacağını sözlerine ekledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, bilim ve sanat adına böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. At figürünün ilkokul sıralarındaki "Ali ata bak" cümlesinden itibaren hayatın her evresinde karşımıza çıktığını belirten Liman, Sahne Sanatları Bölümünün yakın zamanda kampüs içine taşınacağını müjdeledi. Oyunculuk adayı öğrencilerin burada alacakları binicilik eğitimiyle meslek hayatlarına bir adım önde başlayacaklarını ifade eden Dekan Liman, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül, atın insanlık tarihi boyunca gücün, asaletin, özgürlüğün ve sadakatin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Türk kültüründe derin bir yere sahip olan bu büyüleyici zarafeti sanatla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Goncagül; bilim ile sanatın disiplinlerarası bir vizyonla bir araya gelmesinin akademik dünyanın üretkenliğini gösterdiğini belirtti ve emek veren tüm ekibe şükranlarını sundu.

MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, iki farklı birimin ortaklaşa güçlü bir sinerji üretmesinden koordinatörlük olarak büyük gurur duyduklarını belirtti. Meslek yüksekokullarının sadece teknik eğitimle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çeken Taşkın, bilimi, sanatı ve estetiği eğitim süreçlerinin bir parçası haline getirmenin her zaman destekledikleri bir vizyon olduğunu söyledi. Çalışmanın öğrencilerin ufku açısından çok kıymetli olduğunu dile getiren Taşkın, projede emeği geçenleri tebrik etti.

Serginin koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Tolga Şenol, bu projenin farklı disiplinleri buluşturmayı amaçlayan uzun süreli bir hayalin ürünü olduğunu paylaştı. Sanatın dönüştürücü gücüyle atın muazzam asaletinin kendilerine yepyeni bir estetik kapı araladığını vurgulayan Şenol; sanatın sadece dört duvar arasında kalmaması, doğanın ve üniversitenin diğer dinamiklerinin içine sızması gerektiğine inandıklarını belirterek eserleriyle gurur duyduğu öğrencilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, akademisyenler ve davetliler, öğrencilerin hazırladığı sergi alanını gezerek eserler hakkında detaylı bilgi aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı