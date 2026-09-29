Haberler

Bilecik'te yılın ahisi seçilen çömlek ustası 56 yıldır mesleğini sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te yılın ahisi seçilen çömlek ustası 56 yıldır mesleğini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te 39. Ahilik Haftası dolayısıyla 'yılın ahisi' seçilen 68 yaşındaki çömlek ustası Osman Menteş, 56 yıldır çömlekçilik yapıyor. Kırşehir'de 19 Eylül'de ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan alan Menteş, sağlığı elverdikçe mesleğini sürdürmek istiyor.

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te "yılın ahisi" seçilen çömlek ustası 68 yaşındaki Osman Menteş, 56 yıldır çamurdan çeşitli objeler üretiyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde 1958 yılında dünyaya gelen, 12 yaşındayken ağabeyi Ali Menteş'ten çömlekçilik sanatını öğrenmeye başlayan Osman Menteş, 1975'te ağabeyini trafik kazasında kaybedince işlerin başına geçti.

O günden bu yana köydeki 35 metrekarelik atölyesinde çömlekçilikle uğraşan, şimdiye kadar 15 çırak yetiştiren Menteş, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla kentte "yılın ahisi" seçildi.

Kırşehir'de 19 Eylül'de düzenlenen törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ödülünü alan Menteş, sağlığı elverdikçe mesleğini devam ettirmek istiyor.

"Bazı seramik bölümü öğrencileri, tez hazırlarken bana danışıyor"

Evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi Osman Menteş, AA muhabirine, mesleğe başladığı zamanlarda pek çok zorluk yaşadığını söyledi.

Zamanla işleri büyüttüğünü anlatan Menteş, "Halen de çalışmaya devam ediyorum. Birçok üniversiteyle diyaloğum oldu. Bazı seramik bölümü öğrencileri, tez hazırlarken bana danışıyor. Stajyer olarak da geliyorlar. Oğlum ve kızım da seramik bölümü mezunu." diye konuştu.

Menteş, Kınık köyünde geleneksel çömlekçilik sanatının yaşatılmaya çalışıldığını anlattı.

Vaktinin çoğunu atölyesinde geçirdiğini belirten Menteş, "Zaman zaman şehir dışına çömlekçilik üzerine çeşitli etkinliklere de gidiyorum. Buralarda sergi açtığım da oluyor." dedi.

Menteş, özellikle "astar boyama" üzerine uzmanlaştığına değindi.

Bu boyama türünün hata kabul etmediğini vurgulayan Menteş, şunları kaydetti:

"Kütahya veya İznik çinisinde yeniden boyama yapabilirsiniz fakat astar boyamada bu mümkün değil. Zaten belli bir deri sertliğine gelmesi gerekir. Yoksa çalışma yapamazsınız. Fazla sertleşirse de yine çalışamazsınız. Bu dengeyi çok iyi yakalamak lazım."

Yeni nesillerin de çömlekçilik sanatını devam ettirmesi gerektiğinin altını çizen Menteş, "yılın ahisi" seçilmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Yılın ahisi seçilmem inşallah gençlere bir teşvik olur. Elim ayağım tuttuğu sürece bu atölyede bir şeyleri var etmek istiyorum. Çalışmak, bana kuvvet veriyor." ifadesini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Menteş, "İşlerini layıkıyla yapmalılar. Sebat etmeleri lazım. Sürekli işlerini değiştirirlerse hiçbir konuda başarılı olamazlar. Hataları varsa da hatalarını kabul etmeliler." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Derya Uluğ'dan düğün öncesi radikal değişiklik! Uzun saçlarına veda etti

Bu halini unutun! Derya Uluğ imajını tamamen değiştirdi
Ordu'da amatör balıkçının kayığı kıyıya vurdu, cesedi denizde bulundu

Kayığı kıyıda, cesedi komşu ilçe açıklarında bulundu
Yurt dışından telefon getirene kötü haber! IMEI harcı 70 bin liraya dayanıyor

Bir dönem 131 liraydı! 2027’de rakam 70 bin liraya dayanacak
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu

Çiftçilerin kabusu için yolun sonu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

"Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun..."
Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Vincenzo Montella: Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun heykellerini dikerim

Montella: Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun heykellerini dikerim
Serenay Sarıkaya ile Pınar Deniz'in podyum yürüyüşleri karşılaştırıldı

İki yıl arayla aynı podyuma çıktılar! Yürüyüşleri karşılaştırıldı