İzleyenleri ekrana bağlayan Bihter filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bihter filmini izleyecek olanların merak ettiği Bihter konusu nedir, Bihter oyuncuları kimler ve Bihter özeti gibi konuları inceliyoruz. Bihter filmi gerçek mi, yaşanmış mı,hangi kitaptan uyarlama?

BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan'ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül'le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

BİHTER FİLMİ UYARLAMA MI?

Bihter filmi Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu" eserindeki hikayeyi anlatıyor.