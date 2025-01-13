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Bihter filmi gerçek mi, yaşanmış mı,hangi kitaptan uyarlama?

Bihter filmi gerçek mi, yaşanmış mı,hangi kitaptan uyarlama?
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Sinemaseverlerin ilgisini çeken Bihter filmi, televizyon ekranlarında da büyük beğeni topluyor. Merakla izlenen film hakkında en çok sorulan sorular arasında Bihter filmi gerçek mi, yaşanmış mı? Bihter filminin konusu nedir ve Bihter filminin oyuncuları kimlerdir gibi konular yer alıyor. İşte Bihter filmi hakkında merak edilen tüm detaylar...

İzleyenleri ekrana bağlayan Bihter filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bihter filmini izleyecek olanların merak ettiği Bihter konusu nedir, Bihter oyuncuları kimler ve Bihter özeti gibi konuları inceliyoruz. Bihter filmi gerçek mi, yaşanmış mı,hangi kitaptan uyarlama?

BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan'ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül'le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

BİHTER FİLMİ UYARLAMA MI?

Bihter filmi Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu" eserindeki hikayeyi anlatıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Kültür Sanat
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