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Biga'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ayakkabı Yardımı İçin Konsere Yoğun İlgi

Biga'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ayakkabı Yardımı İçin Konsere Yoğun İlgi
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı sağlamak amacıyla düzenlenen "Müzikle Umuda Yolculuk II" konserinde toplanan bağışlarla yüzlerce çift ayakkabının öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde köy okullarındaki ailesi ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı yapılması amacıyla "Müzikle Umuda Yolculuk II" başlıklı konser verildi.

Biga Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi işbirliğiyle, ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğünün koordinasyonunda düzenlenen konserde toplanan bağışlarla yüzlerce çift ayakkabının öğrencilere ulaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında daha önce İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (MSSF) Senfoni Orkestrası ve Çanakkale Barış Korosu sahne alırken, bilet yerine toplanan yüzlerce ayakkabı, merkez ilçeye bağlı köylerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere teslim edilmişti.

Bilet yerine yine 28 ila 42 numara yeni spor ayakkabı çiftlerinin kabul edildiği konserin ikinci ayağı ise Biga'da yapıldı. Biga Belediyesinin destekleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Doç. Dr. Bahadır Çokamay, solist Recep Ege Altıncıoğlu, Gizem Sedef ve ÇOMÜ MSSF Senfoni Orkestrası, müzikseverlerle buluştu.

Etkinliğe, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Biga Belediye Başkanı Alper Şen ve ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
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