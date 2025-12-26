Çanakkale'de "Ezgili Yürek-Anadolu Konuşuyor" etkinliği düzenlendi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kent Konseyi ve Biga İlçe Tiyatrosu işbirliğiyle düzenlenen 'Ezgili Yürek-Anadolu Konuşuyor' programında Yunus Emre, Karacaoğlan ve diğer Anadolu değerlerinin eserleri seslendirildi. Etkinlik büyük ilgi gördü.
Biga Belediyesi Halim Bey Konağı Kent Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, Anadolu'nun önemli değerleri Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, aşık Veysel ve Ruhi Su'nun eserleri seslendirildi.
Türkçenin ve Anadolu kültürünün tarihsel derinliğinin anlatıldığı geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlikte, Biga Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Gülcen anlatıcı olarak yer alırken, Ayça Aygün Onural solist, Kalafat köyü sakinlerinden Nail Esen ise bağlama performansıyla sahne aldı.
Programa Biga Belediye Başkanı Alper Şen, İl Genel Meclisi Üyesi Hakkı Sezen, Biga Kent Konseyi Başkanı Ergün Erkap ve vatandaşlar katıldı.