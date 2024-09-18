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Beypazarı'ndaki Adaören Kalesi'nde Yüzey Araştırmaları Devam Ediyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yapılan yüzey araştırmaları, kalenin tarihi ve turistik potansiyelini ön plana çıkarıyor. Kaymakam Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, yapılan incelemelerin bölge turizmine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor.

Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ile yüzey araştırmaları yapan ekibin başkanı da olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, kalede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Bozkurt ve ekibi ile gerçekleştirdikleri kale ziyaretinden çok etkilendiğini söyledi.

Adaören Kalesi'nin, Ankara Kalesi'nden sonra en nitelikli ve orijinal yapısını korumuş bir kale olduğunu belirten Yılmaz, çok etkileyici bir vadinin üzerinde kurulduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, kalede ileride yapılacak arkeolojik kazılar ve restorasyonun, Kirmir Çayı üzerinde bulunan doğa harikası vadinin de turizme dahil edilmesi açısından çok değerli bir çalışma olacağını vurgulayarak, "Hatta hocamızın iddialı bir sözü var, ben de katılıyorum Ihlara Vadisi'nden bile daha güzel bir vadi." ifadelerini kullandı.

Turizmde adını duyuran Beypazarı için önemli bir destinasyon noktasını ilçeye kazandırma yönünde başlangıç yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Bugün de Tolga hocamızdan alan ve kale konusunda bilgi sahibi olduk. Desteğimiz onlarla olacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Kasap ise ilk defa Adaören Kalesi'ni ziyaret etme fırsat bulduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Tolga hocamıza teşekkür ediyorum. Etraftaki vadi muhteşem, doğa muhteşem. İnşallah arkeolojik çalışmalar sonucunda yer altındaki hazineler çıkartıldığı takdirde, turizme çok ciddi değer katacağı kanısındayım. Beypazarı turizmine de olumlu sonuçlar sunacaktır. Başlatılacak kazı çalışmalarından başarılı sonuçlar alacağız."

Prof. Dr. Tolga Bozkurt da yaklaşık 3 yıldır Ankara ve kuzey batı ilçelerinde yüzey araştırmaları yaptıklarını, Orta Çağ'dan bugüne uzanan yerleşimleri, arkeolojik alanları, farklı yapı tiplerini ve yerleşim alanlarını tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Adaören mevkisinde Tabanlıoğlu Kalesi olarak da bilinen eski bir kale yapılanması olduğunu belirten Bozkurt, "Bunun da ilk inşasının Galatlar dönemine bölgedeki tarihi veriler itibarıyla tarihlendirildiğini biliyorduk. Bu seneki yüzey araştırmalarımıza daha çok Adaören Kalesi'nde yoğunlaşarak burada bazı tespitlerde bulunduk. Bunları önümüzdeki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı kazı sonuçlarında ve diğer akademik bilimsel yayınlarımızda yayınlayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Kültür Sanat

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