Beyoğlu Emekli Evi'nde Açık Hava Film Gösterimi

Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa'da hizmete açtığı Emekli Evi'nin bahçesinde açık hava film gösterimi gerçekleştirdi. Eşi, çocukları ve torunlarıyla açık havada film izleyen emekliler, gösterimin yıllardır özlenen güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Beyoğlu'nda yaz akşamları gerçekleşen açık hava film gösterimi bu kez emekli vatandaşları bir araya getirdi. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Beyoğlu Yazlık Sinema' gösterimleri kapsamında Kasımpaşa'da açılan Emekli Evi'nin bahçesinde açık hava film gösterimi düzenlendi. Eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte alanı dolduran emekli vatandaşlar hep birlikte başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'ın paylaştığı 2013 yapımı 'Kelebeğin Rüyası' filmini izledi. Sıcaklardan dolayı gündüz saatlerinde sokağa çıkmaktan kaçınan emekli vatandaşları akşam saatlerinin serinliğinde bir araya getiren açık hava film gösterimi aynı zamanda nostaljik bir atmosfer de yaşattı.

"YILLARDIR ÖZLENEN GÜZEL BİR ETKİNLİK"

Etkinliğe katılanlardan Erciyes çifti bu tür etkinliklerin Türkiye geneline yayılmasını istediklerini belirterek, yıllardır özlenen çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Emekli evinin açıldığını televizyondan gördüklerini belirten Can çifti de, "Emekli Evi'nde çay bir lira. Aramızda bir gün oraya bakmalıyız dedik. Önceki gün iş dönüşü oturduk, hoşumuza gitti. Bugün de böyle bir faaliyet olduğunu bilmiyorduk. Yine eve giderken bir çay içelim dedik ve takıldık kaldık burada" diye konuştu.

Her pazartesi saat 21.00'da gerçekleştirilecek olan Emekli Evi açık hava film gösterimleri 30 Eylül'e kadar devam edecek.