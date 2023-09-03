Beylikdüzü'nde '10. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri

Beylikdüzü'nde '10. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın dördüncü gününde rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz konser verdi. Konserden önce 'Sahaf Söyleşileri' ve 'Çardak Altı Sohbetleri' etkinlikleri de gerçekleştirildi.

10. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın dördüncü gününde 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' sahne alırken, konserde sahneye ilk olarak DJ Hakan Küfündür çıktı. Dj performansının ardından sahneye çıkan grup, sevilen şarkılarını seslendirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde, dinleyiciler de şarkılara eşlik etti. Konser sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte gruba çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu.

'KÜSTAH VE CÜRETKAR: TÜRKİYE'NİN DOKSANLI YILLARI' İSİMLİ KİTAP SÖYLEŞİSİ

Konser öncesi 'Sahaf Festivali' kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri'nin konukları Cengiz Özdemir, Ozan Sağöz ve Doğan Gürpınar oldu. Söyleşide yazar Gürpınar'ın 'Küstah ve Cüretkar: Türkiye'nin Doksanlı Yılları' isimli kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Ardından Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşen Çardak Altı Sohbetleri'nde 'Cumhuriyetin 100. Yılı Eğitim' konusu konuşuldu.

EĞİTİM KONUSU MASAYA YATIRILDI

Her gün farklı bir konunun ele alındığı Çardak Altı Sohbetleri bu kez, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, 'Hassas Anne' olarak bilinen Ece Kumkale ve Prof. Dr. Ayşe Yüksel'i konuk etti. Eğitimin en önemli sorununun niteliksizleşme ile beraber sınıfsallaşma olduğunu belirten Yıldız, 'Aslında bizim cumhuriyetimiz bir eğitim cumhuriyetidir. İlk kuruluş dönemine baktığınızda Köy Enstitülerinden Millet Mekteplerine kadar eğitim yoluyla bir ülkenin inşası düşünülmüştür. Geldiğimiz noktada ne yazık ki yine eğitim yoluyla Cumhuriyetin yıkılma çabalarına tanıklık ediyoruz' diye konuştu. Eğitimin her şeyin temelinde olduğunu belirten Ece Kumkale, 'Bu konuyu konuşmak çok önemli. Her zaman umut olduğunu düşünüyorum. Umudumuzu kaybettiğimizde Atatürk'ün başardıklarına ve bize neler öğrettiğine dönmek gerekiyor' dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yaptığı çalışmalara da değinen Yüksel ise '17 kız öğrencisiyle başladığımız yolculuğumuzda 105 bin kız öğrenciye burs verdik. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet devrimi ve onun ilkeleri sonsuza kadar yaşasın diye ömrümüz yettiğince emek vermeye söz veriyoruz' ifadelerini kullandı. Söyleşinin ardından çiçek ve plaket takdimini Zehra Çalık gerçekleştirdi.