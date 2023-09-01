Beylikdüzü'nde 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları Başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları başladı. Etkinlikte konserler, söyleşiler ve sahaf festivali gibi etkinlikler yer alıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, burada başlayan sevgi ve barış ikliminin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "10. Barış ve Sevgi Buluşmaları" başladı. Sahafların, söyleşilerin, konserlerin olduğu etkinliğin ikinci gününde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini, burada başlayan sevgi ve barış ikliminin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzu ettiklerini söyledi. Çalık, "Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 10. yılına yakışır, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır, festival havası içerisinde bir etkinlik geçiriyoruz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "10. Barış ve Sevgi Buluşmaları" önceki gün başladı. Buluşmaların ikinci gününde "Çardak Altı Sohbetleri", tarihçi ve oyuncu Pelin Batu'nun moderatörlüğünde, "Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye" başlığı altında sinema yazarı Atilla Dorsay ile eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya'nın konuşmalarıyla yapıldı.

ÇALIK: FESTİVAL, İMAMOĞLU'NUN 2014'TE BEYLİKDÜZÜ'NÜ KAZANMASIYLA GELENEKSELLEŞTİ

Söyleşinin ardından buluşmalara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirme yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe için barışın ve sevginin ifadesinin çok büyük olduğunu söyledi. Çalık, şöyle konuştu:

"Çünkü biz Beylikdüzü'nde barış ve sevgi iklimi yayılsın istiyoruz. Bu sadece Beylikdüzü sınırlarıyla da kalmasın; aslında tüm İstanbul'a, belki İstanbul'dan Türkiye'ye ulaşsın arzusu içerisindeyiz. Biz Beylikdüzü'nde yaptığımız aslında her işi Beylikdüzü aklıyla yapıyoruz. Beylikdüzü aklı aslında bu kentte yaşayan 413 bin insanımızın enerjisiyle yoğrulmuş bir akıldan bahsediyoruz. Bu barış ve sevgi buluşmaları aslında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü'nde seçimleri kazanmasından sonra gelenekselleşen bir buluşma, festival. Biz bunu 30 Ağustos'ta başlatıyoruz hep. Bu yıl tabii Cumhuriyet'in 100'üncü yılına rastladı. Cumhuriyet'in yüzü Beylikdüzü diyoruz aslında.

"YAPTIĞIMIZ İŞİ PAYLAŞMA DERDİNDEYİZ"

Sahaf festivalimiz var. Sahaf çarşısını kuruyoruz ki Türkiye'nin dört bir tarafından sahafları aslında 6-7 gün boyunca, hatta onların biraz daha erken açmasına müsaade ediyoruz, Beylikdüzü'nde çok güzel bir festival havasında. Bir taraftan da müdürlüklerimiz yaptıkları faaliyetleri vatandaşımızla paylaşıyorlar. Hemen arkanızda depreme dönük yapmış olduğumuz bir afet konteyneri var. Bunun da Türkiye'ye örnek olacağına yürekten inanıyoruz. Çünkü deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. İstanbul depremini beklerken biz depremin gelmesini değil, öncesinde hazırlıklarımızı da bir taraftan yapıyoruz. Biz, yaptığımız iş sadece bize kalsın arzusu içerisinde değiliz. Yaptığımız işi paylaşma derdindeyiz. Sevgiyle, barışla yoğrulsun, bu dertteyiz. Beylikdüzü'nde gerçekten çok coşkulu geçen bir Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın 10'uncu yılına yakışır, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir festival havası içerisinde etkinlik geçiriyoruz. Çocuklarımız, bizim için vazgeçilmezimiz, o evlatlarımız.

"ÇOCUKLARA 'DEĞERLER KUTUSU' DAĞITIYORUZ"

Evlatlarımız istiyoruz ki Cumhuriyetin değerleriyle, yani 100'üncü yılında bulunduğumuz Cumhuriyetin değerleriyle haşır neşir olsunlar. Onun için çocuklarımıza bir 'değerler kutusu' dağıtıyoruz. Atatürk'ü, Türk bayrağını, vatanı, doğayı ve can dostlarımızı; mesela sokak hayvanlarımızı da unutmamaları gerektiğini anlatan bir değerler kutusu ve diyoruz ki asla vazgeçmeyin. Cumhuriyetten asla vazgeçmeyin; Atatürk'ten, vatandan, milletten, bilimden, sanattan asla vazgeçmeyeceğiz. Beylikdüzü'nde biz var olduğumuz sürece Beylikdüzü'ne hizmet etmeye, Beylikdüzü'ne güzellikler katmaya ve bu güzelliklerin de Türkiye'ye örnek olması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

HÜSEYİN AVNİ DEDE: FESTİVALDEN SONRA YİNE BEYAZIT'TAYIM

Beyazıt'ta bulunan Sahaflar Çarşısı'ndaki çınar ağacının simgesi olan sahaf ve şair Hüseyin Avni Dede de festivalle ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Dede, "Bugün (dün) 5'inci günümüz. Güzel geçiyor. Zaten benim böyle kendime göre okurum var. Onlar takip ediyor" dedi. Para koleksiyonu da anlatan Dede, "Bazı arkadaşlar anlamıyor gerçi ama artık koleksiyon olduğunu anlatıyoruz. Bir de burada bayağı bir ilgi gördü. Yabancılar kendi paralarını aldılar mesela. O açıdan iyi" diye konuştu. Dede, "Festival için buraya geldim. Kısmet olursa festivalden sonra yine Beyazıt'tayım. Herkes güzel yaşasın. Mutlu olurum" diye konuştu.

ONUR AKIN'LA FİNAL

Gecenin finalinde sanatçı Onur Akın sahne aldı. Yüzlerce dinleyici de Akın'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.