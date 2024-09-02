Beylikdüzü Belediye Başkanı: Barış ve Sevgi Buluşmaları antidepresan kullanımını azaltabilir

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Barış ve Sevgi Buluşmaları etkinliğinin antidepresan kullanım oranını azaltma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Çalık, sosyal ve kültürel etkinliklerin vatandaşların stresini azalttığını ve yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları etkinliğine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, her geçen yıl etkinlikleri nasıl geliştirebileceklerini düşündüklerini ve yeni unsurlar eklediklerini belirtti. "Bu kadar kaotik bir dönemde insanlarımızın nefes almaya ihtiyacı var," diyen Çalık, etkinliklerin şehrin stresli ortamından bir kaçış sunduğunu ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan oluşturduğunu vurguladı.

Çalık, yeşil alanların artırılmasının ve sosyal-kültürel alanların gelişmesinin, kentte yaşayanların yaşam kalitesini artırdığını ve stres seviyelerini de düşürdüğünü ifade etti.

'HUZURLU VE MUTLU BİR ŞEHİR OLMASINI AMAÇLIYOR VE BU YÖNDE ÇALIŞIYORUZ'

Başkan Çalık, "Eğer kamu alanları ve sosyal-kültürel etkinlikler vatandaşa doğru hizmet ederse, antidepresan kullanım oranı azalır. Beylikdüzü'nün huzurlu ve mutlu bir şehir olmasını amaçlıyor ve bu yönde çalışıyoruz" dedi.

ÇARDAK ALTI SOHBETLERİNİN KONUĞU ALTAN ÖYMEN

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları, çeşitli etkinliklerle sona erdi. Konserler, spor etkinlikleri ve açık alan aktiviteleri ile renklenen program, Çardak Altı Sohbetleri ile derinlik kazandı ve sahaf festivali ile ilçenin kültür birikimine katkı sağladı. Programın son gününde, Çardak Altı Sohbetleri etkinliğinin konukları Gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Altan Öymen ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık oldu. Moderatörlüğünü Pelin Batu'nun yaptığı programda, Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin zorlu sınavlarının verildiği dönem ele alındı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin geleceğini değiştiren geniş vizyonu ve İsmet İnönü'nün Lozan'daki çalışmaları dile getirildi. Altan Öymen, programda Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmeme başarısını gösteren tek ülke olduğunu ve İsmet İnönü'nün zaman kazanma stratejisinden bahsetti. Bulgaristan'a kadar gelen Hitler ile İnönü'nün mektuplaşmasını anlatan Öymen, İnönü'nün o dönem yoğun eleştirilere karşı söylediği 'Sizi savaşa sokmadım ama sizi babasız bırakmadım' sözlerini hatırlattı.

ÇARDAK ALTI MESAJI: DÜNYA VE TÜRKİYE KAOSTAN NASIL ÇIKACAK

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türk bürokrasisi ve siyasetinin kaostan aydınlığa gidişinin İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Dünyanın ve Türkiye'nin barışa ihtiyacı olduğunu söyleyen Çalık, "Barış sadece silahların susması değildir. Toplumda, eğitimde ve diğer alanlarda barışın inşa edilmesi gerekiyor. Barışı getireceksek, önce eğitimde barışı getirmemiz lazım. İlham aldığımız kaynak Mustafa Kemal Atatürk'tür. O kadar güzel ışık tutmuş ki başka kaynaklara ihtiyacımız yok" diye konuştu.

11'incisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları etkinliği, Ceylan Ertem konseri ile sona buldu.