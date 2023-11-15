Beşiktaş Meydanı'na Cumhuriyet ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü anısına Kartal Heykeli dikildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) birinci etabını tamamladığı Beşiktaş Meydanı'na Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 120. yılı anısına bir Kartal Heykeli dikildi. Meydanın düzenlemesiyle birlikte bölgenin yoğun olan yaya ve araç trafiği de düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) birinci etabını tamamladığı "Beşiktaş Meydanı"na Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 120. yılı anısına bir de "Kartal heykeli" dikildi.

Beşiktaş Meydanı, yıllar içerisinde ortaya çıkan kentsel donatı yoğunluğu, düzensizliği, yeşil alanların yok olması, kamusal alan işgalleri gibi nedenlerle işlevselliğini yitirdi. İstanbul halkının deniz ile ilişkisini sağlamak, yoğun deniz ulaşımına da bağlı yaya trafiğini meydan ile beraber düzenlemek ve yeşil alan oranının artırılması amacıyla bir düzenleme yapılması kaçınılmaz bir hal aldı. İBB tarafından hazırlanan 2 etaplı projede, bölgenin yoğun olan yaya ve araç trafiğini düzenleyecek köklü ulaşım çözümleri öngörüldü. Projede 1. etabın sonuna gelinirken, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 120. yılı anısına meydan kartal heykeli ile taçlandırıldı.

100. YILA YAKIŞIR HEYKEL

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Bülent Çınar tarafından 2,5 aylık bir çalışma sonucunda tamamlanan heykel, 100. yıllık çağdaş Türkiye'nin dinamik yapısını çağrıştıracak şekilde tasarlandı. Heykel, yaklaşık 400 metre 316 kalite paslanmaz çelik boru, lazer kesim teknolojisi ile kesildikten sonra 923 adet boru, lazer kaynağı ile bir araya getirildi. Toplam ağırlığı bin 400 kilogram olan heykel yine meydanı kaplayan granitler ile aynı ocaktan seçilmiş 6 bin kilogram ham granit bir kayaya sabitlendi.

1. ETAP TAMAMLANDI

Projenin 1. etap düzenlemeleri kapsamında Barbaros Bulvarı ile sahil yolunu bağlayan çelik köprü yol kaldırıldı. Toplu taşıma araçları hareket noktası, sahil tarafından Beşiktaş Caddesi'nin kuzeyine alındı. Bu sayede Beşiktaş iskelesi önünde bulunan toplu taşıma araçlarının, kamusal alanda oluşturduğu hasar ve yaya hareketi ile kent deniz ilişkisinde yarattığı olumsuz etki ortadan kaldırıldı.

Bölgenin hayli yoğun olan yaya ve araç trafiğini düzenleyecek köklü ulaşım çözümleri öngören projenin ana hedefleri ise şöyle:

"Meydanların (Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı, Beşiktaş Meydanı) ayrı ayrı ve aynı zamanda, ilişkili olarak düzenlenmesi,

Yaya sirkülasyonunun düzenlenmesi,

Proje alanında bulunan mevcut ağaçların korunması ve bakımının yapılması,

Proje alanında bulunan anıtsal yapıların (Sinan Paşa Camii, Neccarzade Mustafa Rızaettin Türbesi, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı, Beşiktaş İskelesi, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi, Deniz Müzesi, Demokrasi Anıtı) imaj öğesi olarak meydanlarla desteklenmesi-bütünleştirilmesi,

Meydanların akılda kalıcılığının sağlanması,

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı çevresinde sanat unsurunu vurgulayan ve güçlendiren meydan oluşturmak,

Kullanıcıların sosyalleşmesini sağlamak üzere dinlenme ve bir araya gelebilmeye imkan veren mekansal organizasyonları tanımlamak,

Sürdürülebilir bir kullanım sağlamak, yaya-taşıt ilişkisini sağlıklı bir biçimde işlevsel olarak düzenlemek."