Galenos ve Bergama'nın 2 bin yıllık tıp mirası geleceğin teknolojileriyle buluştu

İzmir Bergama'nın yetiştirdiği dünyanın en önemli hekim ve düşünürlerinden Galenos, ölümünden yaklaşık iki bin yıl sonra yeniden uluslararası bilim dünyasının gündemine taşındı. Ege Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ve BERKSAV ( Bergama Kültür ve Sanat Vakfı) iş birliğiyle düzenlenen "From Galenic Humors to High-Tech Medicine: A Mediterranean Medical Odyssey" (Galenos Tıbbından Yüksek Teknolojiye: Akdeniz'de Tıbbın Serüveni) başlıklı uluslararası konferans ve araştırma forumu, Türkiye ile Avrupa'dan çok sayıda bilim insanını İzmir ve Bergama'da buluşturdu.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; Galenos ve antik tıp mirası, modern sağlık bilimleri, genomik teknolojiler, yapay zeka destekli sağlık sistemleri, antik DNA araştırmaları ve hassas tıp uygulamaları gibi güncel konular disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alındı.

Konferansın açılış konuşmaları İzmir Tınaztepe Üniversitesi Galen Araştırma Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Özel Galen Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer tarafından gerçekleştirildi.

Etkinliğin organizasyon komitesinde Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, Doç. Dr. Murat Tozan, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kaymak Özdemir ile İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Öztemur Islakoğlu yer aldı. Bilimsel komitede ise Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Neşe Atabey görev yaptı.

Forum kapsamında İtalya, Almanya, Portekiz, Belçika, Romanya, Yunanistan ve Türkiye'den gelen araştırmacılar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Avrupa'nın önemli tıp tarihi araştırmacılarından Dr. Fabrizio Bigotti, antik DNA ve insan evrimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Somel ile eczacılık tarihi uzmanı Prof. Dr. Halil Tekiner'in yanı sıra çok sayıda uluslararası akademisyen etkinlikte yer aldı. Ayrıca Dr. Chiara Thumiger, Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Teegen, Prof. Dr. Bernardo Machado Mota, Dr. Dan Aparaschivei, Dr. Elisabeth Moreau ve Doç. Dr. Thanasis Anagnostopoulos gibi farklı ülkelerden çok sayıda araştırmacı sunum gerçekleştirdi.

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri olan TRANSGALEN Living Lab oturumlarında öğrenciler, akademisyenler ve uzmanlar bir araya gelerek sağlık bilgisinin üretimi, paylaşımı ve toplumsal etkileri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Oturumlarda, Galenos'un düşünce dünyasından ilhamla geleceğin sağlık sistemlerine ilişkin senaryolar değerlendirildi.

Konferans kapsamında katılımcılar, Pergamon Asklepieion'u ve Antik Kenti'ni de ziyaret etti. Doç. Dr. Murat Tozan rehberliğinde gerçekleştirilen saha gezilerinde, Bergama'nın antik dönemdeki sağlık kültürü ve bilimsel mirası yerinde incelendi.

Programın son bölümünde ise Bergama Kültür ve Sanat Vakfı, Akşit Tedik Salonu'nda düzenlenen toplantılarda Avrupa Birliği projeleri, COST Aksiyonları ve uluslararası araştırma ağları kapsamında geliştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Yapılan görüşmelerin, Bergama merkezli yeni uluslararası araştırma ve eğitim projelerine zemin hazırlaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı