Bergama'da 1400 Yıllık Bronz Kazan Bulundu

Bergama'da 1400 Yıllık Bronz Kazan Bulundu
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İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde yapılan kazılar sırasında 1400 yıllık Roma dönemine ait bronz kazan bulundu. Kazan, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında Prof. Dr. Yusuf Sezgin'in başkanlığında yürütülen çalışmalarda ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 1400 yıllık olduğu değerlendirilen bronz kazan bulundu.

Pergamon Antik Kenti Kazı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, antik kentte "Geleceğe Miras" projesi kapsamında çalışmalar, Prof. Dr. Yusuf Sezgin başkanlığında yürütülüyor.

Kızıl Avlu'nun yakınındaki kazılarda "Mozaikli Ev" olarak adlandırılan yapıdaki havuz alanında, bütünlüğü korunmuş şekilde bronz kazan bulundu.

Eserin yüksekliğinin 23 santimetre, genişliğinin 28 santimetre, derinliğinin de 21 santimetre olduğu belirtilen açıklamada, bronz kazanın dövme tekniğiyle imal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bronz kabın iyi korunduğu konservasyon ve restorasyon çalışmaları sonucunda yüzeyinde yer alan çekiç izlerinin net şekilde gözlemlendiği vurgulandı.

Üst kısmında çizgisel motiflerin bulunduğu kazanın, Roma dönemine ait 1400 yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Restorasyon ve temizlik süreci tamamlanan bronz kazanın yakın zamanda Bergama Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Kültür Sanat
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