Haberler

Bergama Antik Tiyatro’da Yeni Türkü coşkusu

Bergama Antik Tiyatro’da Yeni Türkü coşkusu
Güncelleme:
+35 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Bergama ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, tarihi Asklepion Antik Tiyatrosu’nda düzenlenen ödül töreni ve Yeni Türkü konseriyle coşkuyla kutlandı.

İzmir'in Bergama ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, tarihi Asklepion Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreni ve Yeni Türkü konseriyle coşkuyla kutlandı.

Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve BERKSAV organizasyonunda, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği'nin destekleriyle düzenlenen geceye kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede, Bergama'nın kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan isimlere ödülleri takdim edildi.

"Zafer, kültür ve sanatla taçlandığında gerçek bir kurtuluşa dönüşür"

Törende, Doç. Dr. Hüseyin Yaltırık'a Sanat Ödülü'nü takdim eden Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, 104 yıl önce verilen kurtuluş mücadelesinin Türk milletinin sarsılmaz iradesinin zaferi olduğunu vurguladı. Kolat, "Çok iyi biliyoruz ki bir milletin kalıcı zaferi, sadece cephede kazanılanla sınırlı kalamaz. O zafer ancak kültürle, sanatla, bilimle ve eğitimle taçlandığında gerçek bir kurtuluşa dönüşür. İşte tam da bu felsefeyle 37 yıl önce kurulan Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV), kültürel mirası ve kentin hafızasını korumaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bir kenti yaşatan, o kentin hafızası ve insanlarıdır"

14 Eylül tarihinin Bergama için taşıdığı öneme değinen Fatih Özbek ise gecenin açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu geceyi zamanın en kadim sahnelerinden birinde, Asklepion Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirmek çok heyecan verici. Bir kenti yaşatan sadece binaları ve sokakları değildir; o kentin hafızası, kültürü, sanatı ve bu değerlere sahip çıkan siz değerli Bergamalılardır."

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından geçilen törende, Dr. Hasan Ergül Başarı Ödülü, Gürbüz Bagana tarafından sözel alanda en yüksek puanı alan Ömer Büyükimdat ile sayısal ve eşit ağırlık alanında birinci olan Berk Güder'e verildi. Kültür Ödülü, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer tarafından Mimar Bülent Şahin'e verilirken, gecenin diğer Sanat Ödülü ise Bergama Kaymakamı Hasan Yaman tarafından Reyhan Altınay'a takdim edildi. Ayrıca, Muzaffer Özarun'a da hizmet ödülü verildi.

Yeni Türkü, 50. sanat yılını Asklepion'da kutladı

Ödül töreninin ardından, Türk müziğinin efsanevi gruplarından Yeni Türkü sahne aldı. 50. sanat yılını kutlayan grup, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip Asklepion sahnesinde unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce Bergamalı, grubun dillerden düşmeyen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı

Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı

Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır

Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü

Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane

Skorları görenler inanamadı! Bu ligde resmen yağmur gibi gol atıldı

Beylikdüzü'nde 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız yakalandı

Beylikdüzü'nde eve girdiler! Görüntüler onları ele verdi
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Olayla ilgili yeni gelişme var

16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı