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Belkıs Kılıç, Viyana'da Edebiyat Günleri'nde Okurlarıyla Buluştu

Belkıs Kılıç, Viyana'da Edebiyat Günleri'nde Okurlarıyla Buluştu
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Avusturya'da EUNIC Edebiyat Günleri kapsamında etkinliklere katılan yazar Belkıs Kılıç, Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde okurlarıyla bir araya geldi ve yeni kitabı 'Hücreden Sızan'dan hikaye okudu.

Avusturya'da Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Birliğince (EUNIC) düzenlenen "EUNIC Edebiyat Günleri" kapsamında yazar Belkıs Kılıç, Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) okurlarıyla bir araya geldi.

EUNIC ile işbirliği içindeki 15 ülkenin kültür enstitülerinin katılımıyla başkent Viyana'da bir hafta süren "EUNIC Edebiyat Günleri" çerçevesinde Viyana YEE de etkinlik yapıldı.

Viyana YEE, program kapsamında Viyana'da yaşayan ödüllü yazar Kılıç ve okurlarını bir araya getiren edebiyat buluşması düzenledi.

Kılıç, yazarlık serüvenini okurlarıyla paylaşarak yeni yayımlanan "Hücreden Sızan" kitabından "Kırmızı Pabuç" başlıklı hikayesini okudu.

Yazar, ayrıca katılımcıların sorularını yanıtladı.

Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikler, 11 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Kültür Sanat
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