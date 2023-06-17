Belkıs Akkale Torbalı'da konser verdi

Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Belkıs Akkale'yi konuk ettiği konserde sevilen türkülerini seslendirdi. Konseri Torbalı İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de takip etti. Pazartesi günü ise TRT Sanatçısı Ethem Kaya'nın şefliğinde bir konser daha gerçekleşecek.

Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Yusuf Kemal Zülal'in şefliğini üstlendiği konserde, Belkıs Akkale'yi konuk etti.

Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, dün akşam düzenlenen konserin ilk bölümünde solo ve koro performanslarıyla dinleyicilerle buluşurken, konserin ikinci bölümünde Türk Halk Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Belkıs Akkale'yi konuk etti. İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde ilçe sakinleriyle bir kez daha Torbalı Belediyesi'nin ev sahipliğiyle buluşan sevilen sanatçı, sevilen türkülerini seslendirdi. Ayakta alkışlanan konseri, Torbalı İlçe Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Güngör ve Torbalı Emniyet Müdürü Murat Muhittin Yener de takip etti.

BAŞKAN TEKİN'DEN KUTLAMA

10 ay aradan sonra Torbalı'ya gelmekten büyük mutluluk yaşadığını belirten usta sanatçı, "10 ay önce de Torbalı'da bir festialde sizlerle birlikte olmuştuk. Beni çok istediniz, kıymetli belediye başkanımız da davet etti. Hemen geldim. Siz ne zaman isterseniz ben gelirim" dedi.

Torbalı Belediyesi olarak sanata ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Bu akşam için söylenecek çok söz yok. Çok mükemmel bir buluşmaydı. Usta sanatçımız Belkıs Akkale'yi bir kez daha ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca gerek solo gerekse de koro halinde gösterdikleri performansla bizlere keyifli anlar yaşatan Türk Halk Müziği Topluluğumuzu da şefleri Yusuf Kemal Zülal nezdinde tek tek kutluyorum" diye konuştu.

PAZARTESİ BAŞKA BİR KONSER

Öte yandan, Akkale'ye çiçek takdim eden Kaymakam Öter, "Bu güzel organizasyona imza attığı için belediyemize teşekkür ediyorum, güzel bir geceydi, devamını diliyoruz" dedi. Öte yandan, pazartesi günü ise şefliğini TRT Sanatçısı Ethem Kaya'nın üstlendiği Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun bir konseri gerçekleşecek. Bu konsere de koroya yine Türk Halk Müziği'nin önemli bir başka ismi Gülşen Kutlu eşlik edecek.