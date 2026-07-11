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Sakarya'da Bayhan rüzgarı esti

Sakarya'da Bayhan rüzgarı esti
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sakarya etabında sahne alan Bayhan, sevilen şarkıları ve kendine özgü yorumuyla binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Bayhan, sevilen şarkıları ve kendine özgü yorumuyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının performansına binlerce kişi gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Sakarya etabında sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Festival kapsamında konser veren Bayhan, kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Sanatçı, "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya" ve "Ah İstanbul" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce kişi, Bayhan'ın şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Coşkulu atmosferin hakim olduğu konserde izleyiciler, zaman zaman cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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