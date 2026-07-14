Bayburt'ta kadınlar geleneksel el sanatlarını modern tasarımlarla buluşturdu

Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri, Tarihi Taşhan'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 6 ila 9 aylık eğitim sürecinde ortaya çıkan çalışmalar arasında geleneksel el sanatlarının yanı sıra farklı tekniklerle hazırlanan modern tasarımlar da yer aldı.

Bayburtlu kadınlar, kültürel mirası modern tasarımlarla bir araya getirerek, yeniden yorumladı. Eski ve atık parçalar, işlenerek kullanılabilir hale getirildi. Kadınların el emekleri, göz nuru ürünlerinden oluşan sergi açıldı. Sergide, ehram dokumacılığı, tel kırma, tel sarma, filografi, kağıt rölyef, kaneviçe, deri pano, ayna kazıma ve dekoratif ev ürünlerinden oluşan çok sayıda ürün sergilendi. Kursiyerlerin eğitim süresince hazırladığı çalışmalar, ziyaretçiler tarafından incelendi.

Ehram yeni tasarımlarla yaşatılıyor

El Dokumacılığı Usta Öğreticisi Reyhan Baydemir, Bayburt'un önemli kültürel değerlerinden biri olan ehramı gelecek nesillere aktarmak için geleneksel dokumayı farklı tasarımlarla buluşturduklarını söyledi. Ehramdan şal, ceket, bolero, saat ve çeşitli hediyelik ürünler tasarladıklarını aktaran Baydemir, yeni nesile ehramı unutturmamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yeni nesile ehramı unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Üretim dursun istemiyoruz, ehram unutulsun istemiyoruz. Ehram tezgahında üreterek yeni nesile aktarım yapabilmek için farklı tasarımlar hazırlıyoruz" dedi.

Farklı el sanatları bir arada sergilendi

El Sanatları Usta Öğreticisi Elif Kurdal ise 9 ay boyunca kursiyerlerinin hazırladığı çalışmaları vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin el emeklerini, göz nurlarını, ilmek ilmek işledikleri el işlerini Tarihi Taşhan'da sergiledik. Tel kırma işlemeleri, dekoratif ev ürünleri, deri pano çalışmaları ve ayna kazıma tekniğiyle hazırlanan ürünlerimizi halkımızın beğenisine sunduk" ifadelerini kullandı.

El Sanatları Usta Öğreticisi Görsem Bekmezci de kursiyerlerle birlikte geleneksel kaneviçe işlemelerini yeniden değerlendirdiklerini söyledi. Çalışmalarını günün şartlarına uygun tasarım anlayışıyla buluşturduklarını belirten Bekmezci, "6 aylık bir süreçte öğrencilerimle birlikte annelerimizden kalma kaneviçeleri değerlendirmek için çaba sarf ettik. Onları çağımıza uygun bir şekilde tasarladık. Bu şekilde bir kışımızı öğrencilerimizle birlikte verimli geçirdik. Bir dahaki döneme daha değişik çalışmalarla hazırlanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Bayburt'un simgeleri de işlendi

El Sanatları Nakış Öğretmeni Nihal Sansu ise kursiyerlerin 6 aylık eğitim sürecinde farklı tekniklerle çok sayıda çalışma hazırladığını belirtti. Hazırlanan eserlerde geleneksel ve sanatsal uygulamalara birlikte yer verdiklerini ifade eden Sansu, "Kağıt rölyef sanatı, filografi sanatı, boncuk çantalar, tel kırma, tel sarma, panolar, işlemeler, örtüler ve çantalar yaptık. Bayburt'umuzun simgesi olan Saat Kulesi ve kalemizi filografi tekniğiyle çalıştık. Bayburt taşıyla Korgan Köprüsü'nü hazırladık. Kağıt rölyef sanatını kullandık. Ehram etekli bir kız figürü de çalıştık. Farklı teknikleri bir araya getirerek çeşitli ürünler hazırlamaya çalıştık" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı