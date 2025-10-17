Bayburt'ta Sonbahar Renkleri Doğayı Süsledi
Doğu Karadeniz'in saklı cenneti Bayburt'taki ormanlık alanlar, hazan mevsiminde yeşil, sarı ve kırmızı renklerle büyüleyici bir manzara sunuyor. Dronla görüntülenen doğal güzellikler, bölgedeki kimlik ve çekiciliği artırıyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesiminde, bakir doğası ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.
Dağlık coğrafyası, fauna ve flora zenginliğiyle öne çıkan Bayburt'un yüksek kesimlerindeki köylerde yeşil, sarı ve kırmızı renkleriyle güz hüküm sürerken ağaçların renk geçişleri objektife yansıyor.
Bayburt-Çaykara kara yolunun bulunduğu güzergahtaki ağaçlar da güzel manzara eşliğinde sürücülere yolculuk imkanı sağlıyor.
Bölgede oluşan sonbahar renkleri dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Kültür Sanat