Haberler

Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler görücüye çıktı

Bayburtlu kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler görücüye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Bayburt Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ürünleri sergilendi. Tel kırma, kanaviçe, bargello gibi birçok teknikle yapılan çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Bayburt Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri, düzenlenen yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide; tel kırma, kanaviçe, bargello, vergonite, beyaz işi nakışı, Arnavut işi, el nakışları, farklı örgü tekniklerinden yapılan aksesuarlar, rölyefler, Bayburt'un yöresel ürünü ehramdan hazırlanan çalışmalar yer aldı.

Sergi açılışı öncesinde Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından Bayburt barları oynandı. Gösterinin sonunda il protokolü tarafından kurdele kesilerek, serginin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezip kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi. Usta öğreticiler ve kursiyerler, stantlara uğrayanlara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Usta öğretici Refika Aydın, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dolayısıyla yıl boyunca hazırlanan ürünleri sergilemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Tel kırma, kanaviçe, vergonite ve farklı nakış teknikleriyle yaptığımız ürünleri tanıtıyoruz. Kısa sürede hazırladığımız çalışmalarımızı vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Usta öğretici Tülay Tercanlı ise Şair Zihni İlkokulu el sanatları kursu olarak sergiye katıldıklarını ifade ederek, "Hanımların el emeği göz nuru çalışmalarını sergiliyoruz. El nakışları, kanaviçe, bargello nakışı, Arnavut işi, tel kırma ve farklı örgü teknikleriyle hazırlanan ürünlerimizi vatandaşların beğenisine sunduk. Kursiyerlerimiz için verimli bir yıl oldu. Bu kurslar, kadınların hem el becerilerini geliştirmelerine hem de ilerleyen süreçte gelir elde edebilecekleri alanlar oluşturmalarına katkı sağlıyor" diye konuştu.

El sanatları kursiyeri Halime Güngör de 8 ay boyunca katıldığı kursla el becerilerini geliştirdiğini söyleyerek, "Bugün burada kendi nakışlarımı sergilemekten gurur duyuyorum. Bargello, vergonite ve tel kırma nakışları başta olmak üzere birçok çalışmamızı sergiliyoruz" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Özgür Özel, salonda 'Hain Kemal' sloganı atanları böyle susturdu

Salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Kılıçdaroğlu'na kritik 'kurultay' sorusu! Tek kelime etmedi

Kılıçdaroğlu'nu zora sokan soru! Israra rağmen tek kelime etmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Özgür Özel bu detayı ilk kez açıkladı: Bellerinde kasaturayla geldiler
18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM'in CHP'deki krizle ilgili tavrı belli oldu
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti