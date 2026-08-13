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Sason Kütüphane Müdürü'ne STK'lardan Başarı Ödülü

Sason Kütüphane Müdürü'ne STK'lardan Başarı Ödülü
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Batman'da 95 bin kişiyi ağırlayan Sason Kültür Merkezi ve Kütüphane Müdürü Mutalip Çelik, STK'lar tarafından başarısından dolayı ödüllendirildi. Kütüphane, Batman'ı nüfusa oranla kütüphane kullanımında Türkiye birincisi yaptı.

Batman'da, 95 bin kişiyi ağırlayan Sason Kültür Merkezi ve Kütüphane Müdürü Mutalip Çelik, ilçedeki sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından başarısından dolayı ödüle layık görüldü.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Sason Kütüphanesi, yalnızca kitap okuma alanı olarak değil, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli bir bilgi merkezi olarak da ilçeye hizmet veriyor. TÜİK verilerine göre, Batman'da yıllık kütüphane ziyaretçi sayısı 2 milyon 375 bini aşarak kenti Türkiye genelinde ikinci sıraya taşıdı. Nüfusa oranla kütüphane kullanımında ise 6 ay önce hizmete giren Sason Kütüphanesi'nin de katkısıyla Batman Türkiye birincisi oldu.

Kısa sürede 95 bin kişiyi ağırlayan Sason Kültür Merkezi ve Kütüphane Müdürü Mutalip Çelik, ilçedeki sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından başarısından dolayı ödüle layık görüldü.

Ödülü STK'lar adına takdim eden Sason Yücebağ Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Yunus Bozkurt, Mutalip Çelik'in görev yaptığı kurumlarda başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, "Mutalip Müdürümüzün gittiği her yere başarıyı götürdüğüne ve görev yaptığı her kuruma dokunarak onu daha ileriye taşıdığına şahit olduk. Böyle özveriyle çalışan müdürlerimizi ödüllendirmek, ziyaret etmek ve destek olmak asli görevimizdir. Bu vesileyle müdürümüzün Sason'daki başarısını da ödüllendirmek istedik." dedi.

Bozkurt, Sason'a kazandırılan kütüphane ve kültür merkezi için de teşekkür ederek, "İlçemize bu muhteşem eseri kazandıran başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Batman Valimiz Ekrem Canalp ve Sason Kaymakamımız Furkan Başar'a Sason adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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