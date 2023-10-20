Batman Valiliği ve Batman Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali Adalet Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Açılış, İsrail tarafından düzenlenen hastane bombalaması nedeniyle milli yas ilan edildiği için yapılamadı. Fuar ve festival, Batman Valisi, Belediye Başkan Vekili, Emniyet Müdürü ve Üniversite Rektörü gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Batman'da 6. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali düzenlendi

BATMAN - Batman'da valilik tarafından 6. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali düzenlendi.

Batman Valiliği ve Batman Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali Adalet Caddesi üzerinde düzenlendi. İsrail tarafından düzenlenen hastane bombalaması sırasında ölen vatandaşlar için ilan edilen milli yas nedeniyle açılış yapılmadı. Kitap fuarına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Valisi Ekrem Canalp'in Eşi Dr. Ayten Canalp, Batman Emniyet Müdür Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir katıldı.