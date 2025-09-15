Batı Anadolu'da 4 bin 500 yıllık idoller bulundu

Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı yerleşimlerinden Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazılarda, günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesine ait insan biçimli idoller bulundu.

Kazı ekibi, bir ocak etrafında yan yana dizilmiş 7 idolün dönemin dini ritüellerine ışık tuttuğunu belirtti. Mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılan idollerin yanı sıra tamamlanmamış seramik parçaları da gün yüzüne çıkarıldı.

Uzmanlar, buluntuların Tunç Çağı toplumlarının inanç sistemi, kültürel yapısı ve ekonomik yaşamına dair önemli ipuçları sunduğunu ifade etti.