Başkentte, 'Toprak ve Bayrak' sergisi açıldı

Bakır rölyef sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu'nun, "Toprak ve Bayrak" sergisi, Ankara'da, şehit ailelerinin katılımıyla açıldı.

Mamak'taki Musiki Muallim Mektebi Müzik Müzesi'nde açılan sergide Sadıkoğlu'nun Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığı belirtilen bakır rölyef hat eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 13 şehidin kabir topraklarından yapılan Türk Bayrağı yer alıyor.

Açılışta konuşan Sadıkoğlu, kabir topraklarının şehit ailelerince gönderildiğini belirterek, "13 şehidimizin kabir toprakları, şehit ailelerimiz tarafından bana gönderildi. Bu topraklardan Türk Bayrağı yapalım diye projemizi anlattım ve hepsi de olumlu karşıladı. Kimya mühendisleriyle yaklaşık iki üç aylık bir çalışmanın ardından, kabir topraklarından şehitlerimizin topraklarından bayrağımızı yaptık. Şu anda onu hep birlikte sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yahya Umut Özkan da böyle anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, tüm şehitleri rahmetle andı.

Sergiyi gezen 15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un kayınpederi Mevlüt İlhan Duroğlu, etkinliğe, şehitlerin unutulmadığını görmek ve onları rahmetle anmak amacıyla katıldığını söyledi.

Şehit kabirlerinden alınan topraklarla yapılan Türk bayrağını görmekten gurur duyduklarını ifade eden Duroğlu, Sadıkoğlu'na teşekkür etti.

15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Vedat Büyüköztaş'ın yeğeni Ecesu Büyüköztaş da "Şu an hayattaysak şehitlerimiz sayesinde. Bayrak inmez, vatan sönmez, ezan dinmez." diye konuştu.