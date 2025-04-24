Başkan Büyükkılıç, çocukların sanatla buluştuğu sergiyi açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Yahyalı İlçe Milli Eğitim Kurumları iş birliğinde hayata geçirilen "23 Nisan Çocuk Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet veren Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen "23 Nisan Çocuk Sergisi"nde, minik sanatçıların el emeği ve hayal gücünden oluşan eserler sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına 23 Nisan'ı armağan ettiğine dikkat çekerek, dijital bağımlılık ve kötü alışkanlıkların tüm ebeveynleri kaygılandırdığını, çocukları sporla, eğitimle, kültürel çalışmalar ve değişik etkinliklerle buluşturmak istediklerini ifade etti.

Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan da Sanat Galerisi'nin kapılarını açan Büyükkılıç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu ise Türkiye genelinde 5, Kayseri'de 3 yıldır hizmet veren bir vakıf olduklarını belirterek, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Serginin sonunda, dereceye giren öğrencilere ödüller verilirken, Büyükkılıç ve beraberindekiler sergideki eserleri inceledi.

Sergiye, Büyükkılıç'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.