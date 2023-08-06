Başakşehir'de Bilal Sonses rüzgarı esti

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri çerçevesinde Bahçeşehir Gölet'te sahne alan ünlü şarkıcı Bilal Sonses, Başakşehirli sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katıldığı konserde Sonses, sahne performansıyla ayakta alkışlandı.

Başakşehir'de yaz etkinlikleri doludizgin devam ediyor, her akşam birbirinden eğlenceli ve farklı etkinliklerle Başakşehirliler keyifli yaz akşamları geçiriyor. "Dön diyemem", "Cereyan" ve "Ardından" gibi şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Bilal Sonses, etkinlikler çerçevesinde Bahçeşehir Gölet'te sahne aldı. Sonses, en güzel şarkılarıyla Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konsere Başkan Kartoğlu da geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu da konsere katıldı. Başkan Kartoğlu'na ilçe sakinlerinin ilgisi büyük oldu. Konseri çok beğendiğini belirten Kartoğlu, Bilal Sonses'e sahnede fidan sertifikası takdim etti. Başkan Kartoğlu, Bilal Sonses'i çok beğendiğini dile getirerek istek şarkıda bulunmayı da ihmal etmedi.