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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) düzenlenen "Geleneksel Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Etkinliği"nde bilimden teknolojiye, kültürden sanata, spordan sosyal sorumluluğa kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri yeni üyeleriyle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla "Geleneksel Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Etkinliği" düzenlendi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kutlubey Yerleşkesi İİBF/ Eğitim Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci kulüpleri, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Bilimden teknolojiye, kültürden sanata, spordan sosyal sorumluluğa kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, kurdukları stantlarda çalışmalarını ve projelerini tanıttı. Öğrenciler ise ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kulüpleri yakından tanıma ve üye olma fırsatı buldu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da etkinlik alanını ziyaret ederek öğrenci kulüplerinin stantlarını gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Akkaya, kulüplerin yürüttükleri çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi alarak gençlere başarılar diledi.

Konserlerle renklenen etkinlikte BARÜ Müzik Kulübü, Türker Güneş ve Parthania Band sahne aldı. DJ Deny'nin performansıyla devam eden etkinlikte öğrencilere Özbek pilavı da ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı