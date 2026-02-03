Barış Manço, ölümünün 26'ncı yılında Ankara'da şarkılarıyla anıldı

TÜRK müziğinin efsane sanatçılarından Barış Manço, 26'ncı ölüm yıl dönümünde CSO Ada Ankara'da ' Sedat Yüce ile Mançofonik Şarkılar' konserinde şarkılarıyla anıldı.

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, ölümünün 26'ncı yılında CSO Ada Ankara'da düzenlenen özel bir konserle anıldı. Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde şef Anıl Edebale yönetimindeki senfonik orkestra sahne aldı. Gecenin solistliğini ise güçlü yorumu ve sahne performansıyla Sedat Yüce üstlendi. 'Sedat Yüce ile Mançofonik Şarkılar' konserinde Barış Manço'nun hafızalara kazınmış eserlerini senfonik bir yaklaşımla yeniden yorumlanarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Gecede, Barış Manço'nun 'Dönence', 'Unutamadım', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' ve 'Domates, biber patlıcan' gibi unutulmaz şarkıları seslendirildi. Eserler, senfonik düzenlemelerle dinleyiciye hem nostalji hem de yenilik duygusunu bir arada yaşattı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,