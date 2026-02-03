Haberler

Barış Manço, ölümünün 26'ncı yılında Ankara'da şarkılarıyla anıldı

Türk müziğinin efsane sanatçısı Barış Manço, ölümünün 26. yılında Ankara'da düzenlenen konserle anıldı. Konserde Sedat Yüce, Manço'nun unutulmaz eserlerini senfonik bir şekilde yorumladı.

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço, ölümünün 26'ncı yılında CSO Ada Ankara'da düzenlenen özel bir konserle anıldı. Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde şef Anıl Edebale yönetimindeki senfonik orkestra sahne aldı. Gecenin solistliğini ise güçlü yorumu ve sahne performansıyla Sedat Yüce üstlendi. 'Sedat Yüce ile Mançofonik Şarkılar' konserinde Barış Manço'nun hafızalara kazınmış eserlerini senfonik bir yaklaşımla yeniden yorumlanarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Gecede, Barış Manço'nun 'Dönence', 'Unutamadım', 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' ve 'Domates, biber patlıcan' gibi unutulmaz şarkıları seslendirildi. Eserler, senfonik düzenlemelerle dinleyiciye hem nostalji hem de yenilik duygusunu bir arada yaşattı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
