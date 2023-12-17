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Bangladeş'in kurucusu adına hatıra ormanı oluşturuldu

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Bangladeş Konya Fahri Konsolosluğu, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman adına oluşturulan hatıra ormanına, yaklaşık 2 bin karaçam ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Bangladeş Konya Fahri Konsolosluğu, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle Bangladeş'in kurucusu Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman adına oluşturulan hatıra ormanına, yaklaşık 2 bin karaçam ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Selçuklu ilçesi Çandır Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim programına, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Bangladeş'in Türkiye Büyükelçisi M Amanul Haq, Bangladeş Konya Fahri Konsolosu Deniz Bulkur, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, ÇEKUD Konya İl Temsilcisi Ali Ağar, Selçuk Üniversitesi ile Konya'daki üniversitelerde ve liselerde okuyan Bangladeşli öğrenciler, İrfan Yaşam Derneği ve Konya Erdemli Spor Kulübü üyeleri katıldı.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, "Bu etkinliği hatıra bırakmak adına Konya'da eğitim gören Bangladeşli öğrencilerle birlikte düzenliyoruz. 2 hektarlık alanda 2 bin adet karaçam ve sedir fidanını toprakla buluşturuyoruz. Bangladeşli öğrencilerimiz, Türkiye ve Bangladeş'in dostluk ve kardeşliğinin pekişmesi adına fidan dikiyor. Bu ormanı gelecek nesillere hatıra olarak bırakacağız." dedi.

Bangladeş Türkiye Büyükelçisi M Amanul Haq da memnuniyetini dile getirerek, "Bizim için çok önemli bir etkinlik. Bugün Bangladeş'in bağımsızlığının 52'nci yıl dönümü. Umuyorum bu orman hem dünyanın yeşillenmesine hem de iklim sorunlarına fayda sağlayacak. Aynı zamanda da Bangladeş ve Türkiye arasındaki kardeşliğimizin de sembolü olacak." ifadelerini kullandı.

Konya Çekud Temsilcisi Ali Ağar dikilen bu fidanlar, gelecek nesillerimiz için de oksijen kaynağı olacak. Bütün canlılar bu fidanlardan yararlanacak. Bu etkinliğin Bangladeş'in bağımsızlığının 52'inci yıl dönümünde düzenlenmesi ayrıca önemli. Başta Bangladeş Türkiye Büyükelçisi M Amanul Haq olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve ÇEKUD??????? gönüllüleri karaçam ve sedir fidanlarını toprakla buluşturarak ilk can suyunu döktü.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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