Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde Türk Müzelerinin Tarihçesi konulu söyleşi düzenlendi

Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Müzelerinin Tarihçesi" konulu söyleşi düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan Bandırma Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tülin Tan, 18-24 Mayıs tarihlerindeki Müzeler Haftası'nı her yıl periyodik olarak kutladıklarını belirtti.

Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Müzelerinin Tarihçesi" konulu söyleşi düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bandırma Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tülin Tan, 18-24 Mayıs tarihlerindeki Müzeler Haftası'nı her yıl periyodik olarak kutladıklarını belirtti.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat da müzeciliği çok önemsediklerini vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'nun etnografik tarihine büyük önem verdiğini hatırlatan Polat, "Bandırma Arkeoloji Müzesi'nin, Güney Marmara Bölgesi'nin tarihi ve arkeolojik tarihine büyük katkıları var. Bandırmalılar tarafından yapılan bu müzede ağırlıklı olarak Kyzikos ve Daskyleion'a ait eserler sergileniyor." dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eser Çalıkuşu da etkinlikte bir sunum yaptı.

Çalıkuşu, Türkiye'de ilk özel müzelerin 1980'li yıllarının başında kurulduğunu, ilk özel müzenin İstanbul Sadberk Hanım Müzesi olduğunu, 1994 yılında ise Rahmi Koç'un, sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin yansıtıldığı ilk modern müzeyi yaşama geçirdiğini aktardı.

Etkinliğin sonunda Tan, Dr. Çalıkuşu'na teşekkür belgesi verdi.