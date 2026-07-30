Balıkesirli çocuk yazar Emrah Şenay’dan, yazar ve şairlere söyleşi

Türkiye'nin ve Balıkesir'in adını dünyaya duyuran, şampiyon sporcu çocuk Emrah Şenay, spordaki başarısını, yazarlık ve söyleşi alanında da devam ettiriyor.

Spor alanında Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan başarılı sporcu, Balıkesir yazar ve şairler derneğin de verdiği "Küçük yazarın, büyük dünyası" konulu söyleşisiyle, gönüllere taht kurdu. 10 yaşındaki minik yazar, rahat ve konusuna hakim olması dolayısıyla, izleyicileri şaşırttı.

"Madalyadan Kitaba" adlı eserini de tanıtan çocuk yazar, eserinde verdiği mesajları da tek tek anlatarak, yazarlıkta hedefinin, dünya çapında bir yazar olmak olduğunu özellikle vurguladı.

"Nasıl sporda dünya çapında başarılara imza attımsa, yazarlıkta da dünya çapında tanınan bir yazar olmak istiyorum" ifadeleriyle küçük yazarın bu sözleri büyük alkış aldı. Burhaniye - Ören'de Dedesi Yazar ve Şair İsmail Sarıçay'la, Dede-Torun katıldıkları, ilk imza gününü anlattı. İlgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. İmza gününün hatırasına dedesinin yazıp bestelediği, "Dede torun biz yazarız" türküsünü, dedesinin sazı eşliğinde, birlikte söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı