Balıkesir'de Mevlana Yılı ve Vuslat Yıl Dönümü Programı Düzenlendi

Balıkesir'de, 2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi programı düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Turizm Ajansı, Balıkesir Valiliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen semazen gösterisi yoğun ilgi gördü.

Balıkesir'de, 2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi programı düzenlendi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Mevlana'nın "750. Vuslat Yıl Dönümü" münasebeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılını "Mevlana Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Turizm Ajansı, Balıkesir Valiliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 45 dakika süren gösteri, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Semazenbaşı Muhammet Ali Şahin, yaptığı konuşmada, Mevlana'nın "Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz." sözünün önemini vurguladı.

Mevlana'nın Anadolu'da ilim irfan ve hikmetle harmanladığı mesnevisiyle millet olma şuurunu yerleştirdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bu minvalde Mevlana'yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıldönümünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılını "Mevlana Yılı" ilan etmesi gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programda Türk tasavvuf musikisi ve Sema ayini şerifi icrası yaptık. Hz. Mevlana'nın şehri Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar getirdik."