Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Kadınlara Özel Kahvehane Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki kız kardeş, turistik mahallede mayıs ayında açtıkları işletmede kadınlara özel kahvehane hizmeti veriyor. İşletmeci kız kardeşlerin yanı sıra 3 kadının çalıştığı kahvehaneye erkekler, sadece eşleri içerideyken girebiliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki kız kardeş, turistik mahallede mayıs ayında açtıkları işletmede kadınlara özel kahvehane hizmeti veriyor.

İstanbul'dan, 1,5 yıl önce Balıkesir'in turistik ilçesi Burhaniye'ye yerleşen Nazlı Şimşek ve ablası Arzu Kılıç, deniz kıyısındaki Öğretmenler Mahallesi'nde açtıkları kahvehaneye sadece kadın müşteri kabul ediyor.

İşletmeci kız kardeşlerin yanı sıra 3 kadının çalıştığı kahvehaneye erkekler, sadece eşleri içerideyken girebiliyor.

Nazlı Şimşek, AA muhabirine, yaklaşık 3 aydır hizmet verdikleri kahvehane sayesinde güzel arkadaşlıklar edindiklerini söyledi.

Çevre sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Şimşek, "Güzel ablalarımız var bize destek olan. Kışın da devam ettireceğiz. Daha güzel etkinlikler aktiviteler düşünüyoruz." dedi.

Şimşek, kadınlara özel kahvehane açma fikrinin, kadınlara kendilerini daha rahat hissettirme düşüncesinden çıktığını anlattı.

Erkeklerin her alanda daha özgür olabildiğini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Kadınlara da daha fazla özgürlük verilsin istiyoruz. Tabii ki hepsi erkekler kahvehanesine ya da bir kafeye gidebilirler ama burada kendilerini daha rahat hissedebilirler. Bizimle beraber mutfağa girebiliyorlar, birlikte bir şeyler yapabiliyoruz. Herkes daha anlayışlı, daha samimi, daha rahat. Çeşitli sosyal aktiviteler de düzenliyoruz. Meditasyon çalışmaları oluyor. Bunun haricinde bazı akşamlar kadınlar matinesi yapıyoruz, eğleniyoruz, göbek atıyoruz, halay çekiyoruz. Sadece okey ya da kağıt oynanmıyor. Beraber müzik koroları olabiliyor, canlı müzikler de ara ara yapıyoruz."

Kahvehane açmaya karar verdikleri gün dükkan kiraladılar

Arzu Kılıç da kahvehane açmaya bir kafede otururken arkadaş sohbetinde karar verdiklerini, aynı gün bu iş yerini kiraladıklarını ifade etti.

İlçede Ören Meydanı'ndaki kanatlı at Pegasus Heykeli'nden hareketle iş yerinin adını "Pegasüslü Kadınlar Kahvesi" olarak belirlediklerini belirten Kılıç, bu ayın sonunda kadınlar festivali düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Müşterilerden Jale Saygan, bu iş yerini sadece kahvehane olarak adlandırmadıklarını, kadınların buluştuğu, paylaşımlar yaptığı, ortam çalışmalara katıldığı bir yer olduğunu belirtti.

Gaye Öztekin ise kahvehanenin ilçede kadınların oyun oynayabileceği, sosyalleşebileceği bir alan olduğunu dile getirerek, "Tebrik ediyorum. Tüm ihtiyacımızı da gideriler. Çok temiz, pırıl pırıl çok kaliteli, çok elit bir yer aynı zamanda. Günlerimizi, toplantılarımızı, her şeyimizi burada yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serap Yaşar, kadınlara özel bir kahvehane açılmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz çok mutluyuz, özgürüz. Burası bir kahvehaneden ziyade aynı ortama, evimiz gibi geliyoruz buraya. İstediğimiz şekilde yiyoruz içiyoruz, oynuyoruz, göbek atıyoruz, şarkı söyleyerek deşarj olup öyle gidiyoruz evimize. Mükemmel bir yer, işletmecileri mükemmel. Önemli olan da bu zaten. Güler yüzlü işletmecisi varsa kazanmış demektir."

Özlem Baydemir Boy da kahvehanede keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

İstanbul'dan tatile gelen Meltem Kaya, kahvehanenin ortamını beğendiğini, işletmecileriyle mutfağa girip bir şeyler yapabildiklerini anlattı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Burhaniye Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title