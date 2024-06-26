Balıkesir'de Düğün Sinisi Geleneği Yaşatılıyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düğünlerin vazgeçilmez lezzeti olan düğün sinisi geleneği uzun yıllardır yaşatılıyor. Kırsal Işıklar Mahallesi'nde düğün öncesi imece usulü hazırlanan börek ve çörekler, düğün sinisi adıyla misafirlere ikram ediliyor. Kadınların tek tip giyindiği etkinlikte yöresel türküler söyleniyor ve bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması için çocuklara da öğretiliyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düğünlerin vazgeçilmez lezzeti "düğün sinisi" geleneği uzun yıllardır yaşatılıyor.
Kırsal Işıklar Mahallesi'nde düğün öncesi yanan fırınlarda imece usulü hazırlanan börek ve çörekler "düğün sinisi" adıyla misafirlere ikram ediliyor.
Düğün sinisini hazırlayan kadınların tek tip giyindiği etkinlikte yöresel türküler söyleniyor.
Mahalle sakinleri, bu geleneği gelecek kuşaklara aktarmak için çocuklarına da öğretiyor.???????